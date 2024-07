ATP Hamburg Open: Rune zieht ins Viertelfinale- trotz angeschlagenem Knie

Holger Rune steht im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg. Er konnte sich mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen den Qualifikanten Marco Trungelliti in die nächste Runde kämpfen, trotz eines angeschlagenen Knies. Heimmatador Alexander Zverev kämpft heute ab 18:30 Uhr um den letzten Viertelfinalplatz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 18:58 Uhr

Der siebte Viertelfinalist der Hamburg Open steht fest: Holger Rune sicherte sich in knapp 80 Minuten sein Ticket für die nächste Runde bei dem Turnier am Rothen Baum. Der Däne bezwang, angefeuert von den zahlreich angereisten dänischen Fans, den argentinischen Qualifikanten Marco Trungelliti in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Am Dienstag war Rune noch auf dem Platz am Knie behandelt worden. Anschließend stand dann die direkte Behandlung beim Physio an. Als Viertelfinalvorbereitung gab es daraufhin gestern nur ein leichtes Training. Heute trug er zwar keine Kniebandage, aber das nur aufgrund von Unbequemlichkeit, wie der 21-jährige bei der anschließenden Pressekonferenz sagte. "Meinem Knie geht es nicht ideal, aber es war gut genug heute, um zu spielen, das Match zu beenden und zu gewinnen. Also mal gucken, wie es mir morgen geht"," erklärte Rune nach dem gewonnen Achtelfinale.

Rune: “Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte.”

2023 feierte Rune als Nummer Vier der Welt sein Karrierehoch. Bei den diesjährigen Hamburg Open und den bevorstehenden Olympischen Spielen geht der Däne als Nummer 17 an den Start. Trotzdem sieht der 21-jährige große Verbesserungen in seinem Spiel. “Ich denke ich bin mental und physisch ein besserer Spieler als letztes Jahr”, reflektierte Rune. Natürlich will der Däne aber auch wieder in der Rangliste hinaufklettern “Ich arbeite durchgehend an meiner Form. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich möchte mich verbessern”, sagte Rune, “Klar, ich habe weniger Punkte zu verteidigen, aber gleichzeitig setzte ich mich selbst auch immer sehr unter Druck.”

Wenn das Knie es zulässt, findet das nächste Spiel des 21-jährigen Talents morgen gegen den an fünf gesetzten Arthur Fils statt. Fils konnte bereits einen Zwei-Satz-Sieg gegen den ungesetzten Laslo Dere klarmachen. Entgegengesetzt zu Rune schwebt Fils gerade als Nummer 28 der Welt auf seinem Karrierehoch und konnte in Wimbledon mit einem starken Auftritt bis in die vierte Runde überzeugen.

