ATP Hamburg Open: Viertelfinale für drei deutsche Doppelteams

Auch im Herren-Doppel war heute einiges bei dem Hamburger ATP-Tour-500-Turnier am Rothenbaum los. Gleich drei deutsche Doppelteams gingen an den Start, zwei konnten sich heute fürs Viertelfinale qualifizieren und gesellen sich zu Hendrik Jebens und Constantin Frantzen dazu, die bereits gestern den Einzug unter die letzten acht klarmachten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 19:21 Uhr

Für das Team Tim Pütz, Kevin Krawietz und Jakob Schnaitter und Mark Wallner geht es in die nächste Runde bei dem Hamburger Turnier am Rothenbaum. Für Dominik Kopefer und Andreas Mies, die den heutigen Match-Anfang machten, hat es nicht gereicht.

Da half auch die große Unterstützung des Publikum nichts: Koepfer und Mies konnten gegen das an fünf gesetzte belgische Doppel Joran Vliegen und Sander Gille wenig ausrichten. Nach 51 Minuten musste sich das deutsche Duo mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben.

Direkt danach betraten Tim Pütz und Kevin Krawietz den Platz, die auch in Olympia als Team auflaufen werden. Das bei dem Hamburger Turnier an zwei gesetzte Doppel brauchte nur eine Minute länger als ihr Kollegen, allerdings gingen sie am Ende als Sieger vom Platz. Mit 6:1 und 6:4 bezwangen Pütz und Krawietz das indische Doppelteam Jeevan Nedunchezhiyan und Vijay Prashanth. Das Viertelfinale findet morgen gegen die belgischen Kopefer- und Mies-Bezwinger Joran Vliegen und Sander Gille statt.

Den deutschen Doppel-Schluss machten Jakob Schnaitter und Mark Wallner, die Anfang Juli das Challenger in Karlsruhe gewinnen konnten. Heutiger Gegner war das indische Doppelteam bestehend aus N. Sriram Balaji und Rohan Bopanna. Auch bei diesem Match konnte das deutsche Doppel auf die Unterstützung des Publikums bauen und beendeten nach 53 Minuten das Match mit einem 6:1 und 6:4-Sieg. Morgen warten bereits die Landsmänner Hendrik Jebens und Constantin Frantzen auf Schaitter und Wallner.

Hier das Doppel-Tableau der Herren