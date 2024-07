ATP Hamburg Open: Zverev mit Ass ins Viertelfinale

Nach 2:36 Minuten schlug sich Alexander Zverev mit einem Ass in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg. In drei hart umkämpften Sätzen besiegte der Deutsche den Franzosen Hugo Gaston mit 4:6, 6:2 und 7:5.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 07:59 Uhr

Volles Stadion und jubelndes Publikum. Wenn Heimmatador Alexander Zverev aufläuft, ist der Hamburger Center Court am Rothenbaum voll. Und die Nerven lagen nach dem Drei-Satz-Krimi blank.

Fit an den Start gegangen ist Zverev keineswegs. Seine bei Wimbledon zugezogene Verletzung machte dem Hamburger noch immer zu schaffen. Und das 2:36 Stunden Match spielte nicht in die Karten des Deutschen. Bei seinem gestrigen Erst-Runden-Match entschied Zverev aufgrund der starken Schmerzen erst 20 Minuten vor Matchbeginn, ob er auf den Platz gehen kann. Er nahm die erste Hürde mit Qualifikant Japser De Jong jedoch relativ leicht. Heute hieß der Gegner Hugo Gaston aus Frankreich, der für sein variables Spiel bekannt ist. Zverev war der deutlich offensivere Spieler und dominierte die langen und spektakulären Ballwechsel- Nur der erste Aufschlag gelang nicht so richtig. Der Franzose erlief jeden Ball, antwortete mit Stops und fuhr mit der defensiven Alles-Zurück-Spielen-Strategie ziemlich gut. Gegen den Weltranglistenvierten reichte es aber trotzdem nicht.

Dem 81. der Weltrangliste gelang mit eben diesem beschriebenen Spiel die 5:4-Führung im ersten Satz. Nach minutenlangem Einstand und Vorteil für beide Spieler, passierte der Schiedsrichterin Alison Hughes bei Vorteil gegen den amtierenden Olympiasieger und Satzball für den Franzosen, ein entscheidender Fehler. Folgende Situation: Der Ball kam zweimal bei dem Franzosen auf, Zverev spielte daraufhin nicht weiter. Doch Schiedsrichterin Hughes sah den doppelten Bodenkontakt nicht und damit ging der Satz- unter großem Protest des Deutschen- an Gaston. Den Punkt zu geben, sei "eine Schande", rief der 27-Jährige auf Englisch: "Es ist unmöglich, dass dieser Ball einmal aufgesprungen ist."

Der zweite Satz startete nicht weniger knapp. Wieder bestimmten minutenlange Spiele über Einstand das Match. Zverev gelang gleich zu Beginn das Re-Break und er erkämpfte sich daraufhin das eigene Aufschlagspiel. Die Stimmung im Stadion war spektakulär laut. Ass für Zverev, 3:1-Führung des Deutschen. Aggressive Schläge und Fehler des Franzosen brachten das 5:1 und schlussendlich das 6:2. Dritter Satz und der Franzose blieb seinem Spiel treu. Gaston holte sich das 5:4, Zverev wirkte zunehmend etwas müder. Doch Aufgeben war nicht angesagt. Der French-Open-Finalist erkämpfte sich drei Spiele in Folge und gewann nach 2:36 Stunden den dritten Satz mit 7:5.

Der nächste Gegner des Deutschen heißt Zhizhen Zhang. Der Chinese überzeugte bisher von seinem spektakulären Spiel und gewann heute mit 6:1 und 7:6 (5) gegen Flavio Cobolli.

