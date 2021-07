tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Philipp Kohlschreiber sicher in Runde zwei

Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg die zweite Runde erreicht. Kohlschreiber besiegte Jaume Munar mit 7:6 (5) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2021, 19:03 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber hat in Hamburg einen erfolgreichen Start hingelegt

Erfolgreicher Auftakt für Altmeister Philipp Kohlschreiber beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg: Kohlschreiber machte gegen den Spanier Jaume Munar einen frühen Rückstand wett und setzte sich mit 7:6 (5) und 6:4 durch. In Runde zwei trifft der gebürtige Augsburger nun entweder auf Daniel Altmaier, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war, oder auf den an Position sechs gesetzten Filip Krajinovic aus Serbien. Für den Deutsch-Spanier Nicola Kuhn lief es dagegen nicht nach Wunsch. Kuhn, im Moment unter spanischer Flagge auf der ATP-Tour unterwegs, verlor gegen Thiago Seyboth Wild mit 6:1, 1:6 und 2:6.

Als Titelfavorit geht mit Stefanos Tsitsipas der French-Open-Finalist dieses Jahres ins Rennen. Der Grieche hatte nach seiner überraschenden Niederlage gegen Fances Tiafoe in Wimbledon von den Hamburg-Veranstaltern eine Wildcard bekommen. Tsitsipas unterlag im vergangenen Jahr im Endspiel von Hamburg trotz einer Führung im dritten Satz noch Andrey Rublev. Der erste Gegner der Nummer eins wird in jedem Fall ein Deutscher sein: Tsitsipas trifft auf den Sieger der Partie zwischen Dominik Koepfer und Maximilian Marterer.

Sollte Philipp Kohlschreiber auch seine zweite Aufgabe meistern, könnte er im Viertelfinale auf Tsitsipas treffen. Vom unteren Ende des Tableaus grüßt in Hamburg der an Position zwei gereihte Pablo Carreno Busta aus Spanien.

