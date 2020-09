ATP Hamburg: Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale, Karen Khachanov fliegt raus

Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg. Der an Position zwei gesetzte Grieche bezwang Pablo Cuevas mit 7:5 und 6:4 und spielt nun gegen Dusan Lajovic, der Karen Khachanov glatt besiegte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2020, 16:03 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Hamburg unter den letzten Acht

Tsitsipas, nach dem Ausscheiden von Daniil Medvedev der bestklassierte Spieler im Hamburger Feld, war als klarer Favorit in die Partie mit Cuevas gegangen. Hatte im ersten Satz aber deutlich größere Probleme, seinen Aufschlag zu halten als der Routinier. Erst beim Stand von 5:6 erlaubte sich Cuevas eine Schwäche, Tsitsipas nutzte diese, holte sich den ersten Satz mit 7:5. Beinahe das gleiche Bild in Durchgang zwei, auch wenn der regierende ATP-Weltmeister bei eigenem Service nun sehr souverän wirkte. Tsitsipas übernahm beim Stand im zehnten Spiel das Kommando, ging nach 91 Minuten Spielzeit und einem 7:5 und 6:3 als Sieger vom gut gefüllten Center Court am Hamburger Rothenbaum.

Im Viertelfinale trifft Stefanos Tsitsipas am Freitag auf Dusan Lajovic. Der Serbe gab auch im vierten Match gegen Karen Khachanov keinen Satz ab, gewann nach nur 62 Minuten mit 6:1 und 6:2.

Bereits am Mittwoch hatten sich Vorjahresfinalist Andrey Rublev, der es am Freitag mit Roberto Bautista Agut zu tun bekommt, sowie Alexander Bublik und Cristian garin für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

