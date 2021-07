tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Stefanos Tsitsipas vs. Filip Krajinovic im betway Match of the Day

Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Hamburg im betway Match of the Day auf Filip Krajinovic (ab 14 Uhr, in Deutschland live bei ServusTV).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2021, 11:31 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft in Hamburg auf Filip Krajinovic

Filip Krajinovic ist natürlich jeder Sieg zu gönnen, der Serbe hinterlässt einen äußerst sympathischen Eindruck auf dem Court, spielt sehr anständiges Tennis und legt auch sein Stirnband korrekt an. Dennoch: Der Sieg gegen Philipp Kohlschreiber im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg am Mittwoch hat die Fans vor Ort und an den TV- bzw. Computer-Bildschirmen (ServusTV überträgt ab 14 Uhr live im TV und Livestream) um ein ästhetisch hochklassiges Duell der einhändigen Rückhände gebracht. Ja, in Runde eins hat sich Krajinovic Daniel Altmaier zur Brust genommen, auch der junge Deutsche wirkt auf der Rückhand-Seite in der Tradition eines Tommy Haas.

Allerdings kann Filip Krajinovic auch mit der beidhändigen Variante ordentlich Druck entwickeln, Stefanos Tsitsipas wird gewarnt sein. Der Grieche war nach seinem hart erkämpften Auftakterfolg gegen Dominik Koepfer in seiner Pressekonferenz noch nicht wieder in philosophischer Redelaune, gestand aber immerhin ein, dass er nach einer längeren Spielpause am ehesten mit der Beinarbeit Probleme bekomme. Koepfer, der Linkshänder, hat Tsitsipas, dem Vorjahresfinalisten am Rothenbaum, alles abverlangt.

Tsitsipas führt in der Bilanz gegen Krajinovic

Vielleicht auch, weil Stefanos Tsitsipas noch keine Erfahrungswerte mit dem Deutschen hatte. Gegen Filip Krajinovic weist die Statistik zwei Begegnungen aus, beide hat Tsitsipas für sich entscheiden können. Leicht gefallen sind ihm diese Erfolge aber nicht: 2019 in Roland Garros gingen Tsitsipas und Krajinovic über vier enge Sätze, ein paar Monate später in Basel über drei.

Dem Sieger im betway Match of the Day am Freitag könnte in der Vorschlussrunde übrigens eine interessante Aufgabe bevorstehen: Nikoloz Basilashvili, in Hamburg schon zweimal erfolgreich, wäre bei einem Sieg gegen Laslo Djere der Halbfinalgegner von Tsitsipas oder Krajinovic.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg