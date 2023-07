tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Titelverteidiger Musetti bezwingt Elias Ymer

Nach anfänglichen Schwierigkeiten besiegt Titelverteidiger Lorenzo Musetti den Schweden Elias Ymer in seinem Auftaktmatch beim ATP 500-Turnier in Hamburg in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 14:29 Uhr

© Getty Images Erfolgreicher Start für Lorenzo Musetti bei der Mission Titelverteidigung in Hamburg.

In ihrer ersten Begegnung lag der Italiener Lorenzo Musetti gegen Elias Ymer aus Schweden nach einem früher Break schnell mit 1:3 im Hintertreffen, fand dann aber seinen Rhythmus und zeigte, warum er im Vorjahr den Titel am Hamburger Rothenbaum gewinnen konnte. Mit vier Spielgewinnen in Folge verschaffte er sich den Vorsprung, um den ersten Satz noch für sich zu entscheiden.

Im zweiten Akt dominierte die aktuelle Nr. 18 der Welt von Beginn an und behielt nach 74 Minuten die Oberhand mit 6:4, 6:1.

Im On-Court-Interview bei ServusTV kommentierte der Vorjahressieger: „Anfangs bin ich nicht so gut ins Match gekommen. Es ist gar nicht so leicht, als Titelverteidiger in das Turnier zu gehen. Umso glücklicher bin ich, dass ich es dann geschafft habe.“

Der Achtelfinalgegner für die Nr. 3 des Turniers wird zwischen dem brasilianischen Qualifikanten Thiago Seyboth Wild und Jozef Kovalik aus der Slowakei ermittelt.

