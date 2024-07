ATP Hamburg: Titelverteidiger Pütz und Krawietz im Finale

Tim Pütz und Kevin Krawietz, die Doppel-Gewinner des letzten Jahres, sind auf dem besten Weg, den Titel zu verteidigen. Das deutsche Duo steht nach einem zwei Satz-Sieg gegen die deutschen Kollegen Hendrik Jebens und Constantin Frantzen im Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 15:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Auf dem Lieblingsbelag des deutschen Olympia-Doppels Pütz und Krawietz lief heute alles glatt. Gerade der erste Satz war allerdings sehr ausgeglichen. Frantzen servierte herausragend, Krawietz und Pütz brillierten am Netz und agierten zusammen wie eine Mauer. Bis zum 6:5 des ersten Satzes konnten beide Teams ihre Aufschlagspiele durchbringen. Einen sicheren Schmetterball, der dann doch im Netz landete und volle Konzentration der Titelverteidiger, brachten das Break zum 7:5 und Satzgewinn.

Der zweite Satz startete ebenfalls ausgeglichen, bis zum erneuten entschiedenen Break für die Olympia-Anwärter, die den zweiten Satz mit 6:3 beenden konnten. Somit stehen Pütz und Krawietz im Finale des Turniers am Rothenbaum und können sich im morgigen Finale den ersten Titel der Saison holen. Die Final-Gegner des an zweigesetzten deutschen Doppels sind Fabien Reboul und Edouard Roger-Vasselin aus Frankreich, die heute gegen das topgesetzte Doppel aus den USA in zwei Sätzen gewinnen konnten.

Hauptziel des seit 2023 auf Tour spielenden deutschen Doppels Pütz und Krawietz, sind seit Beginn ihrer Zusammenarbeit die Olympischen Spiele. Am Dienstag geht es nach Paris. “Dort werden wir eins der wenig eingespielten Doppel sein”, wie das deutsche Duo nach dem Viertelfinaleinzug betonte und heute nochmal unter Beweis stellen konnten.

Hier das Doppel-Tableau der Herren