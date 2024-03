ATP: Hamburg-Turnier ab 2025 direkt vor den French Open

Das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg rückt ab dem Jahr 2025 im Tenniskalender wieder ein paar Wochen nach vorne. Und zwar direkt vor die French Open.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 08:58 Uhr

© Getty Images Am Hamburger Rothenbaum wird ab 2025 vor den French Open aufgeschlagen - zumindest bei den Männern

Das ATP-Turnier in Hamburg wird im kommenden Jahr zur Generalprobe für die French Open in Paris. Am Rothenbaum soll 2025 bereits vom 18. bis zum 24. Mai gespielt werden (Sonntag bis Samstag) und damit direkt vor dem zweiten Grand Slam des Jahres in Roland Garros (ab 25. Mai). "Die Änderung im Kalender wird sich positiv auf das Hamburger ATP-Turnier auswirken und vor allem die Spieler freuen", sagte Präsident Dietloff von Arnim vom Deutschen Tennis Bund (DTB). Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Turnierplan der ATP für das kommende Jahr hervorgeht, findet zeitgleich mit dem 500er-Event in Hamburg nur das kleinere 250er-Event in Genf statt.

In diesem Jahr werden die sogenannten European Open noch im Juli ausgetragen. Das ATP-Turnier in München, das im kommenden Jahr in die 500-er-Kategorie aufgewertet wird, bleibt bei seinem Termin im April (2025 ab dem 14. April) und konkurriert in diesem Zeitraum mit der gleichrangigen Veranstaltung in Barcelona. Zwischen den beiden deutschen Sandplatz-Turnieren finden die Masters-Turniere in Madrid und Rom statt.

Der "neue" Platz im Turnierkalender der ATP ist gewissermaßen ein alter. Denn als die Veranstaltung am Rothenbaum noch in der 1000er-Kategorie angesiedelt war, wurde diese ebenfalls im Vorfeld des zweiten Majors des Jahres ausgetragen. Der letzte Champion im 1000er-Modus war übrigens Rafael Nadal, der Roger Federer im Endspiel 2008 in drei Sätzen bezwingen konnte. Im Jahr davor hatte sich noch der Schweizer durchsetzen können.