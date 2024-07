ATP Hamburg: Zverev nimmt Auftakthürde de Jong souverän

Mit einer wahren Demonstration wischte Alexander Zverev in der ersten Runde beim ATP-500-Turnier in Hamburg alle Zweifel um sein Knie beiseite und besiegte den Niederländer Jesper de Jong glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 15:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bei den Hamburg Open startete Alexander Zverev ohne Probleme ins Turnier.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Von Dietmar Kaspar aus Hamburg

Bis Mittwoch mussten die Tennisfans in Hamburg warten, bis das Zugpferd Alexander Zverev bei den Hamburg Open ins Turnier einsteigen konnte. Der Hamburger, der sich in Wimbledon am Knie verletzt hatte, bat um eine Verlegung seiner Auftakt-Begegnung auf Mittwoch, was die ATP-Regularien auch hergaben. Neben der unbekannten Größe um den Zustand seines Knies war auch sein Gegner Jesper de Jong aus den Niederlanden in der ersten Begegnung auf der Tour absolutes Neuland.

Nachdem beide Spieler beim ersten Abtasten ihr erstes Aufschlagspiel souverän durchbringen konnten, erspielte sich der deutsche Olympiasieger zwei laufende Break-Bälle, wovon er den ersten mit einem starken Vorhand-Cross an die Grundlinie nutzen konnte. Von nun an übernahm der 27-jährige das Zepter und konnte seinem Gegner auch das nächste Aufschlagspiel abnehmen. Zverev bei eigenem Aufschlag weiterhin souverän, ohne eine Break-Chance zuzulassen. Im letzten Aufschlagspiel fixierte er bei seiner dritten Möglichkeit mit einem Ass durch die Mitte den glatten Satzgewinn.

Auch im zweiten Akt blieb der 27-jährige, der am linken Bein mit einer grauen Bandage spielte, weiterhin leichtfüßig und agierte druckvoll. Im dritten Spiel erkämpfte sich Zverev zwei Chancen zum Break, wovon er den zweiten nach dominanter Rallye spektakulär per Smash verwandeln konnte. Analog des ersten Durchgangs legte der Weltranglisten-4. ein weiteres Break nach und besiegelte in seinem letzten Aufschlagspiel mit seinem zweiten Matchball den 6:2, 6:2-Erfolg nach 77 Minuten.

Im On-Court-Interview kommentierte der zufriedene Sieger: “Heute morgen musste ich mich ja final entscheiden, ob ich heute spielen kann oder nicht. Beim Aufwärmen habe ich schon noch einige Schmerzen gespürt, aber mit dem Betreten des Courts hier habe ich mich gleich wohl gefühlt. Ich bin im Moment sehr zufrieden, wie ich mich auf dem Platz bewegt habe und das Match so bestreiten konnte. Die Knieverletzung ist schon eine etwas langwierigere Geschichte, das wird nicht innerhalb von ein paar Tagen komplett ausheilen.”

Im Achtelfinale sieht sich der topgesetzte Zverev dem Franzosen Hugo Gaston gegenüber, der sich nach hartem Kampf in 2:23 Stunden gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta mit 7:6 (4), 1:6, 6:4 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg