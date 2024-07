ATP Hamburg Open: Alexander Zverev souverän im Halbfinale

Titelverteidiger Alexander Zverev hat bei seinem Heimspiel in Hamburg das Halbfinale erreicht. Gegen den Chinesen Zhang Zhizhen setzte sich der gebürtige Hamburger mit 6:4, 6:3 durch und trifft nun auf einen Spanier, dem ein Favoritensturz geglückt ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 21:15 Uhr

Am Tag zuvor im Achtelfinale musste Alexander Zverev richtig hart kämpfen und rang den Franzosen mit 7:5 im dritten Satz nieder. Im Viertelfinale gegen den Chinesen Zhang Zhizhen gewann der Deutsche souverän mit 6;4, 6:3 durch. Dabei musste Zverev nicht einmal sein bestes Tennis zeigen, da er sich über das gesamte Match auf seinen Aufschlag verlassen konnte und nie wirklich gefährdet war bei seinem service. Im Gegensatz zu Gaston am Vortag schffte es Zhang Zhizhen zu keinem Zeitpunkt des Matches, Zverev mit Variationen zu überraschen.

Zum Abschluss noch ein Break von Zverev

Zverev war stets Herr der Lage in seiner Heimat. In dem gesamten Match musste er bei seinem Aufschlagspiel nicht einmal über Einstand gehen. Auch im Match gegen den Chinesen verzichtete Zverev darauf, sich bei den Seitenwechseln hinzusetzen, um sein lädiertes linkes Knie zu schon. An der Grundlinie spielte der Chinese sehr angenehm berechenbar für den Lokalmatadoren. Nach etwas mehr als eine Stunde war das Match vorbei und der klar bessere Spiele Zverev holte sich zum Abschluss nochmal ein Break und ließ sich danach vom begeisterten Hamburger Publikum feiern.

Im Halbfinale am Samstag trifft Zverev auf den Spanier Pedro Martinez, der sich in seinem Viertelfinale etwas überraschend gegen Franceso Cerundolo in drei Sätzen durchsetzen konnte.

