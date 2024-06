ATP Hamburg: Zverev und Rune führen Starterfeld an

Das Startfeld für das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg steht fest. Neben Alexander Zverev und Holger Rune kommen auch 2022-Sieger Lorenzo Musetti und Gael Monfils in die Hansestadt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 22:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev führt in Hamburg das Teilnehmerfeld an

Bei der 118. Auflage der Hamburg Open ist ein hochkarätiges Teilnehmerfeld garantiert. Nachdem bereits Roland-Garros-Finalist Alexander Zverev, die Nummer vier der aktuellen Herren-Weltrangliste, und der dänische Topstar Holger Rune ihre Zusage für den Sandplatzklassiker am Rothenbaum gegeben haben, steht nun fest, dass mit Gael Monfils, Lorenzo Musetti, Sebastián Baez, Alejandro Davidovich Fokina und Francisco Cerúndolo weitere internationale Spitzenspieler das Starterfeld der Hamburg Open bereichern werden.



Für großartige Unterhaltung wird mit Sicherheit der Franzose Monfils sorgen, der mit seiner spektakulären Spielweise die Zuschauer zuletzt wieder bei den French Open begeistern konnte. Beeindruckende zwölf Titel hat Monfils in seiner Karriere gewinnen können. Der 37-Jährige hat in Hamburg das Zeug zum Publikumsliebling. Sebastián Baez (23) und Lorenzo Musetti (22) stehen für modernes und variantenreiches Tennis. Beide Spieler fühlen sich extrem wohl auf Sand. Musetti konnte das Turnier 2022 schon einmal gewinnen, als er in einem begeisternden Finale Carlos Alcaraz in drei Sätzen bezwang. Der Argentinier Baez hat zuletzt den Sprung unter die Top 20 geschafft. Francisco Cerúndolo, wie Baez Argentinier, gehört ebenfalls zur Liste der Favoriten. Seine Formkurve stieg zuletzt stetig an. Cerúndolo ist mittlerweile ein etablierter Topspieler auf der Tour.

Stars der “NextGen”

Auch der Spanier Alejandro Davidovich Fokina spielt gerne auf dem langsameren Belag – und gerne in Hamburg. “Foki” ist mittlerweile Stammgast am Rothenbaum. Es ist seit 2021 schon sein vierter Auftritt nacheinander an der Hallerstraße. Vor zwei Jahren schaffte er es immerhin bis ins Viertelfinale.



Eine weitere bedeutende Zusage ist auch die Teilnahme von Arthur Fils. Der aufstrebende Franzose gehört mit seinen 20 Jahren zu den Stars der sogenannten “Next Gen”. Im vergangenen Jahr scheiterte Fils erst im Halbfinale am späteren Sieger Alexander Zverev. Freuen dürfen sich die Zuschauer in Hamburg übrigens auch auf die österreichische Nummer eins Sebastian Ofner sowie Vorjahresfinalst Lszlo Djere aus Serbien.



Und dann sind da natürlich noch die deutschen Einzelspieler, die am Rothenbaum dabei sein werden. Abgesehen vom besten deutschen Tennisspieler Zverev hat auch Dominik Koepfer für Hamburg gemeldet. Die aktuelle Nummer 70 der Weltrangliste, mittlerweile 30 Jahre alt, spielte 2021 ein unvergessliches Erstrundenmatch gegen Maximilian Marterer am Rothenbaum, das er in drei Sätzen und bei einsetzender Dämmerung gewann.

Ein deutscher Spieler kommt noch dazu

Wir freuen uns, dass viele internationale Top-Spieler in diesem Jahr dabei sind. Darüber hinaus ist es für die Zuschauer in Hamburg sicher attraktiv, dass auch ein paar deutsche Spieler am Rothebaum aufschlagen werden und die Fans ihre Lieblinge, die sie schon länger verfolgen, anfeuern können”, sagt Enric Molina Mur, der Managing Tournament Director der Hamburg Open. Die gesamte Starterliste finden Sie hier.



Auch die Doppelkonkurrenz verspricht in Hamburg Spannung pur. Vor allem deshalb, weil in diesem Jahr erstmals das neue Format getestet wird. Es werden neben den etablierten Doppelpaarungen wie Kevin Krawietz und Tim Pütz auch Einzelspieler im Doppel am Turnier teilnehmen. Zudem sollen die Matches beschleunigt werden. Die Zeit zwischen den Ballwechseln wird auf 18 Sekunden verkürzt. Während der Seitenwechsel wird es weniger ausgedehnte Pausen geben. Die Zuschauer müssen zudem nicht auf ihren Plätzen bleiben und dürfen sich frei bewegen. Die Doppelmatches werden auf einem Extra-Court stattfinden – in den Abendstunden und in lockerer Atmosphäre. Der Doppelwettbewerb findet von Dienstag bis Samstag statt.



Ein weiteres Highlight der diesjährigen Hamburg Open ist der European Summer Cup von Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. Juli. Das Nachwuchs-“U16-Boys”-Turnier wird von Tennis Europe und dem DTB präsentiert und ist ein Qualifikationsevent für den European Summer Cup, vergleichbar mit dem Davis Cup im Profibereich. Tennium und die Stadt Hamburg (Hamburg Active City) unterstützen das Jugend-Event ebenfalls. Acht Teams aus verschiedenen Ländern kämpfen um die Qualifikation für die Finalrunde in diesem spannenden Mannschaftswettbewerb, während auf den Courts drumherum die aufregendsten ATP-Matches der Woche ausgetragen werden