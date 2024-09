ATP Hangzhou: Marin Cilic feiert ersten Tour-Sieg seit über 20 Monaten

Marin Cilic hat beim ATP-250-Turnier in Hangzhou seinen ersten Tour-Sieg seit über 20 Monaten gefeiert. Im Achtelfinale könnte der US-Open-Sieger von 2014 auf Maximilian Marterer treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.09.2024, 17:14 Uhr

© Getty Images Jubel bei Marin Cilic

Am 4. Januar 2023 war es, da hatte Marin Cilic beim 250er-Event in Pune seinen bis dato letzten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. 625 Tage - oder mehr als 20 Monate - später durfte der Kroate nun endlich wieder über einen Erfolg auf höchster Turnierebene jubeln.

Cilic setzte sich in der ersten Runde des 250er-Turniers von Hangzhou gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda mit 5:7, 6:3 und 6:0 durch. Möglich wurde das Comeback auf der ATP-Tour erst durch eine Wildcard, rangiert der in der jüngeren Vergangenheit verletzungsgeplagte US-Open-Sieger von 2014 im Ranking derzeit doch nur auf Position 777.

Gegen Svajda ließ Cilic vor allem in den letzten beiden Sätzen seine Klasse vergangener Tage aufblitzen. Im Achtelfinale könnte der ehemalige Weltranglistendritte auf Maximilian Marterer treffen. Der Deutsche bekommt es in der ersten Runde am Mittwoch mit dem Japaner Yoshihito Nishioka zu tun.

Angeführt wird das Feld in China von Youngster Holger Rune. Größter Konkurrent im Kampf um den Titel dürfte der an Position zwei gesetzte Karen Khachanov sein.

Das Einzel-Tableau in Hangzhou