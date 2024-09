ATP Hangzhou: Marin Cilic krönt Comeback mit Turniersieg

Was für ein Comeback! Marin Cilic sicherte sich beim ATP-250-Turnier in Hangzhou am Dienstag den Titel - und schrieb damit Geschichte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 15:47 Uhr

© Getty Images Großer Jubel bei Marin Cilic

Marin Cilic hat sein Comeback beim 250er-Event in Hangzhou am Dienstag mit dem Turniersieg gekrönt. Der Kroate, der vor dem Turnier in der chinesischen Metropole sieben Monate lang kein Turnier auf der höchsten ATP-Ebene bestritten hatte, setzte sich im Finale gegen Lokalmatador Zhizhen Zhang mit 7:6 (5) und 7:6 (5) durch.

Mit dem Turniersieg in Hangzhou schrieb Cilic zugleich Geschichte: Der 35-Jährige hatte das Turnier als Weltranglisten-777. in Angriff genommen und avancierte durch den Erfolg über Zhang zum schlechtplatziertesten Titelträger in der Geschichte des Herrentennis.

Nach seinem Turniersieg kratzt Cilic, für den es nun in Tokio weitergeht, bereits wieder an den Top 200 der Weltrangliste. Außerdem verhinderte der US-Open-Sieger von 2014 den zweiten Turniersieg eines Chinesen innerhalb weniger Minuten: Beim parallel stattfindenden Event in Chengdu hatte Juncheng Shang kurz zuvor den Titel geholt.

