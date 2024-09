ATP Chengdu: Teenager Juncheng Shang holt ersten Titel!

Der erst 19-jährige Juncheng Shang hat beim ATP-250-Turnier in Chengdu seinen ersten Karrieretitel geholt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 15:08 Uhr

© Getty Images Juncheng Shang holte seinen ersten Titel

Juncheng Shang hat am Dienstag seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der 19-jährige Chinese setzte sich im Finale des 250er-Events in Chengdu gegen den topgesetzten Lorenzo Musetti mit 7:6 (4) und 6:1 durch und feierte somit den bislang größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Shang avancierte mit seinem Triumph in Chengdu zum jüngsten Turniersieger in der laufenden Saison sowie zum zweiten chinesischen Titelträger auf der Tour. Sein Landsmann Yibing Wu hatte 2023 das Event in Dallas für sich entschieden.

Shang, der sich im Halbfinale gegen den Deutschen Yannick Hanfmann behauptet hatte, wird damit auch im Ranking einen Sprung nach vorne machen. Das Turnier in Chengdu hatte der Teenager als Weltranglisten-67. in Angriff genommen, nun kratzt er bereits an den Top 50.

