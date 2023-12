ATP: Heureka! Wir haben schon die erste Absage für 2024

Der Beginn der Tennissaison 2024 steht erst in zwei Wochen. Und dennoch gibt es bereits die erste Absage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 07:38 Uhr

© Getty Images Milos Raonic bei seinem Überraschungsauftritt in Málaga

Aus Milos Raonic werden selbst aufmerksame Beobachter des Tenniszirkus nicht so recht schlau. Eigentlich hatte ja fast niemand mehr mit einer Rückkehr des Kanadiers auf die ATP-Tour gerechnet, dann war Raonic in ´s-Hertogenbosch plötzlich da, gewann dort ebenso eine Partie (gegen Miomir Kecmanovic) wie ein paar Tage später auch in Wimbledon (gegen Dennis Novak).

In Toronto konnte Raonic mit Frances Tiafoe einen Spieler aus der erweiterten Weltspitze bezwingen, schied im Achtelfinale gegen Mackenzie McDonald aus. Den letzten Auftritt bei einem Event mit ATP-Punkten gab es bei den US Open, wo Milos Raonic gleich zum Auftakt gegen Stefanos Tsitsipas verlor. Und dann raffte sich der Routinier tatsächlich noch dazu auf, bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga gegen Finnland einzulaufen (und gegen Patrick Kaukovalta, die damalige Nummer 782 der Welt, auch zu gewinnen).

Die Saison 2024 wollte Raonic nun in Hong Kong beginnen. Aber dem mittlerweile 32-Jährigen ist mit seiner Absage nun die Ehre zuteil geworden, als erster Spieler der anlaufenden Spielzeit aus einem Turnier herausgezogen zu haben. Dort hätte Raonic mit seinem Protected Ranking von 33 einen Fixplatz im Tableau, das von Andrey Rublev angeführt wird, gehabt.