ATP: Hilfe für Bedürftige - Thomas Muster trennt sich von seiner Grand-Slam-Trophäe

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Thomas Muster versteigert die Pokale seiner größten Erfolge, um Menschen in Not zu unterstützen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 22:36 Uhr

“Zu Hause wären sie im Endeffekt irgendwo verstaubt. Mit der Spendensumme können wir hoffentlich jenen entscheidend helfen, die es nicht so gut erwischt haben.” Ehrliche Worte von Thomas Muster, der bislang einzigen österreichischen Nummer-eins im internationalen Tennisgeschäft. Das die wahren Erinnerungen selten an materiellen Dingen festzumachen sind, ist eine Wahrheit, mit der sich nicht alle Menschen so leicht anfreunden können. Manchmal ist ein eher pragmatischer Blick auf das Leben eben genau der richtige.

Muster möchte den Erlös, den die einzigartigen Sammlerstücke einbringen werden, dem Ö3-Weihnachtswunder zugute kommen lassen - genauer gesagt der “Licht ins Dunkel”-Soforthilfe und in Not geratenen Familien, deren es nach den kürzlichen Unwetter-Katastrophen in Österreich derzeit noch mehr gibt, als wohl ohnehin schon.

Und bei der Ersteigerung kann jeder mitmachen - über die Online-Plattform “Aurena” wird vom 8. Oktober bis 3. November eine öffentliche Auktion stattfinden. Und was gibt es im Detail zu ersteigern? Die möglicherweise beeindruckendste Trophäe ist der “Coup des Mousquetaires”, der Siegerpokal der French Open, den Muster 1995 nach einem Dreisatz-Erfolg über den US-Amerikaner Michael Chang stemmen durfte.

Zudem kommen noch die Trophäen aller acht Masters-Turnier-Erfolge sowie die Auszeichnung zur Nummer eins in der ATP-Weltrangliste in die Verlosung hinein. Also: Mitmachen lohnt sich für alle echten Tennisfans. Und wenn man dabei auch noch etwas Gutes tut, ist es eine wahre Win-Win-Situation für alle Beteiligten.