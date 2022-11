ATP: Holger Rune auch 2023 in München am Start

Holger Rune wird im kommenden Jahr seinen Titel beim traditionsreichen ATP-Tour-250-Turnier in München verteidigen. Das gaben die Veranstalter am gestrigen Dienstag bekannt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.11.2022, 07:38 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat in München seinen Premieren-Titel geholt

Novak Djokovic (ATP #6), Felix Auger-Aliassime (#8), Carlos Alcaraz (#1), Andrey Rublev (#9) und Hubert Hurkacz (#10) verbindet in diesen Tagen eine Gemeinsamkeit – gegen den 19-jährigen Holger Rune hieß es “Endstation“. Beim letzten Masters-Turnier der Saison (ATP Finals ausgenommen) schlug der Däne auf seinem Weg zum Titel sensationell fünf Top Ten Spieler hintereinander und krönte sich zum jüngsten Sieger in Paris seit 1986. Nicht nur der erste Sieg bei einem Masters 1000 für Rune, sondern auch der gleichzeitige Durchbruch in die Top Ten der Weltrangliste.

Viertes ATP-Finale in Folge und 19 der letzten 21 Matches gewonnen, sprechen eine klare Sprache. Der Mann der Stunde heißt Holger Rune und hat nun vorzeitig seine Zusage für das ATP-Tour-250-Turnier beim MTTC Iphitos gegeben. In München konnte der Shootingstar in diesem Jahr sein allererstes ATP-Turnier gewinnen. Bei dem Traditions-Turnier, das vom 15. – 23. April 2023 zum bereits 107. Mal stattfinden wird, hat Rune die Titelverteidigung fest im Blick: „Ich freue mich sehr, wieder nach München zurückzukehren. Es ist ein besonderer Ort für mich, hier konnte ich meinen ersten Titel gewinnen und möchte diesen natürlich auch versuchen, nächstes Jahr zu verteidigen“, so Rune, der mit seinem Masters-Sieg nun Ersatzmann Nummer eins ist für die kommenden ATP Finals in Turin.

„Holger ist ein hochtalentierter und spannender junger Spieler, dem wir bei den BMW Open by American Express 2022 bereits mit einer Wildcard das Vertrauen gegeben haben. Wir freuen uns natürlich sehr, dass er aktuell so erfolgreich spielt und umso mehr, dass er im kommenden Jahr wieder zu uns nach München kommt“, sagt Patrik Kühnen, Turnierdirektor in München.