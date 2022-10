ATP: Holger Rune bekommt Unterstützung von Patrick Mouratoglou

Holger Rune wird in Zukunft auch von Patrick Mouratoglou trainiert. Allerdings nur so lange, bis ein anderer Schützling wieder zurückkehrt.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 08:57 Uhr

© https://twitter.com/pmouratoglou/status/1580175732986490883 Holger Rune wird sich noch mehr Rat von Patrick Mouratoglou holen

Gestern gab Starcoach Mouratoglou bekannt, er werde dem Team des jungen Dänen Rune beitreten. Dabei wird er an der Seite von Langzeittrainer Lars Christensen agieren. Mouratoglou ist einer der berühmtesten Tennistrainer der Szene und stand von 2012 bis 2022 Serena Williams zur Seite. Seit diesem Frühjahr trainiert er die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep. Diese musste sich im September einer Operation an der Nase unterziehen, da sie an Atemproblemen litt. Durch diesen Eingriff ist sie gezwungen, mehrere Wochen zu pausieren, bis sie das Training wieder aufnehmen kann. Sie wird erst zum Saisonstart 2023 wieder auf die Tour zurückkehren. Halep habe Mouratoglou ermutigt, eine neue Zusammenarbeit einzugehen.

Holger Rune kennt Mouratoglou schon

Das erste Mal traf der 19-Jährige, der im ATP-Ranking auf Platz 27 zu finden ist, mit dreizehn auf Patrick Mouratoglou. Der Youngster trainierte schon mehrmals in der Mouratoglou Tennisakademie in der Nähe von Nizza. Auch zu Holgers erstem ATP-Sieg bei den diesjährigen BMW-Open in München, bei denen er Alexander Zverev im Achtelfinale bezwang, gratulierte Williams Ex-Trainer diesem ausgiebig. Holger Rune hat sich heuer sehr gesteigert. Er war Anfang des Jahres nur auf Platz 103 verzeichnet. Als Junior gewann er unter anderem die French Open und die Jugendausgabe des Jahresendspiels der ATP-Finals.

Mouratoglou als gute Wahl

In den Tennisakademien Mouratoglous trainiert nicht nur sein neuer Spieler. Auch Novak Djokovic, Coco Gauff, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas nutzen die Anlagen gerne. Zu Mouratoglous Schützlingen zählten auch Marcos Baghdatis, Anastasia Pavlyuchenkova und Grigor Dimitrov. Das Duo Mouratoglou-Runewird ab Montag in Stockholm aufschlagen, danach sind Starts in Basel, Paris-Bercy und bei den #NextGen-Finals in Mailand geplant.