ATP: Holger Rune gibt leichte Entwarnung für US-Open-Antritt

Der Däne Holger Rune, der in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati im zweiten Satz gegen Mackenzie McDonald aufgeben musste, fühlt sich bereits wieder besser.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 16:07 Uhr

© Getty Images Holger Rune möchte zu Beginn der nächsten Woche wieder am Trainingsplatz stehen

Bei den Fans von Holger Rune ging ein Raunen durchs Stadion, als der 20-jährige Däne in seiner Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald beim Stand von 4:6, 0:2 verletzungsbedingt aufgeben musste. Grund dafür waren starke Rückenschmerzen, die man dem Weltranglisten-Fünften am Mittwoch (Ortszeit) auch wirklich ansah.

Gleich im Anschluss wurde in den sozialen Netzwerken spekuliert, Rune möglicherweise länger ausfallen könnte und somit das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York verpassen könnte. Bereits am Freitag gab der junge Mann aus Kopenhagen per Kurznachricht auf der Plattform "X" jedoch Entwarnung.

Ab Montag wieder am Trainingsplatz

"Kurzes Update. Kleine Verbesserungen bei den Rückenschmerzen. Scan, Röntgen, Behandlung und eine hervorragende Teamarbeit zwischen Ärzten in New York und meinem Team in Monaco sorgen dafür, dass ich am Montag für das Training bereit bin. Ich bin dankbar für alle, die etwas dazu beigertragen haben."

Nun bleibt selbstredend eine kleine Unsicherheit für das Major-Event in Flushing Meadows, sollte die Traningseinheit übermorgen nicht von Erfolg gekrönt sein. Aber wenn Holger Rune positiv eingestellt ist, sind wir es auch. Wir wünschen weiterhin gute Genesung.