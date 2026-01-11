ATP Hong Kong: Bublik mit Finalsieg gegen Musetti in die Top Ten

Alexander Bublik hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Hong Kong seinen neunten Titel geholt. Der Kasache besiegte im Endspiel Lorenzo Musetti und zieht damit erstmals in die Top Ten ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 11:13 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik hat in Hong Kong den Titel geholt

Vier Titel 2025 - und die neue Saison geht für Alexander Bublik gleich in dieser Tonart weiter. Denn der Kasache setzte sich im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Hong Kong gegen den an Position eins gesetzten Lorenzo Musetti mit 7:6 (2) und 6:3 durch.

Mit seinem neunten Championat wird Bublik erstmals in die Top Ten der ATP-Charts einziehen. Aber auch Musetti wird ein neues Karriere-Hoch erreichen: Der Italiener wird ab Montag als Nummer fünf der Welt firmieren dürfen. Das war bereits nach dem gestrigen Halbfinal-Erfolg gegen Andrey Rublev klar.

Und apropos: Im Doppel hat Musetti an der Seite von Lorenzo Sonego doch noch die Chance auf einen Titel in der ersten Saisonwoche. Und es geht erneut gegen Rublev, der sich mit Karen Khachanov ins Endspiel katapultiert hat.

Hier das Einzel-Tableau in Hong Kong