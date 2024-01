ATP Hong Kong live: Jan-Lennard Struff vs. Sebastian Ofner exklusiv im Matchtracker

Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Hong Kong aufeinander. Da es weder eine Übertragung im TV noch einen Livestream von der Partie gibt, kann die Partie hier exklusiv ab 07:00 Uhr MEZ in unserem Matchtracker verfolgt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 10:16 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner treffen im Achtelfinale des ATP-Turniers in Hong Kong aufeinander.

Im Achtelfinale des ATP-250er-Turniers in Hong Kong stehen sich Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner gegenüber. Der Weg dorthin konnte für die beiden Protagonisten kaum unterschiedlicher sein. Während sich der 27-jährige Ofner in der ersten Runde glatt mit 6:1, 6:2 gegen Mackenzie McDonald aus den USA durchsetzen konnte, hatte der 33-jährige Struff einen wahren Kraftakt zu bewältigen. Bei Abwehr von insgesamt neun Matchbällen bezwang der Warsteiner nach über drei Stunden den ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic aus Kroatien mit 3:6, 7:6 (4), 7:6 (7).

Bislang standen sich die beiden Davis-Cup-Spieler einmal auf der Tour gegenüber, auch wenn diese Begegnung nicht in die offizielle Statistik der ATP einfließt. 2016 siegte Struff in der zweiten Runde der Qualifikation bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle deutlich mit 6:1, 6:2 gegen Ofner. Da es jedoch der erste Auftritt des Grazers auf ATP-Ebene war, nachdem er davor außer Future-Turnieren lediglich eine Qualifikation auf Challenger-Eben bestritten hatte, dürfte die Aussagekraft dieser Partie äußerst gering sein.

