ATP Hongkong: Struff wehrt neun Matchbälle ab und bezwingt Cilic

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier der Kategorie 250 in Hongkong nach einem Marathonmatch gegen Marin Cilic 3:6, 7:6(4), 7:6(7) gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.01.2024, 13:44 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff unterlag Rückkehrer Marin Cilic in der ersten Runde von Hongkong.

Es hätte sicherlich ein einfacheres Los gegeben als Marin Cilic für einen Start in das Turnier. Der Kroate kehrt nach nach langer Pause auf die Tour zurück und präsentierte sich gleich wieder voll konkurrenzfähig. Jan-Lennard Struff lieferte im ersten Satz nicht sein bestes Tennis ab und musste so einem Rückstand hinterherlaufen. Als der Kroate zum Satzgewinn servierte, gab es für den Warsteiner nochmal eine Breakchance, die jedoch ungenutzt blieb.

So musste die deutsche Nummer zwei und Fünf des Turniers mit einem Satzrückstand die Partie fortsetzen. Doch erneut kam Jan-Lennard Struff ins Straucheln und kassierte das frühe Break. Marin Cilic servierte weiterhin problemlos durch seine Aufschlagspiele und besiegelte so das Schicksal des Matches.

Jan-Lennard Struff wehrt neun Matchbälle ab

Mit dem zweiten Break zur 5:2-Führung, hätte der 35-Jährige sich gar noch einen Ausrutscher leisten können. Und erneut gewährte Marin Cilic seinem Kontrahenten, wie im ersten Durchgang eine Breakchance, die Jan-Lennard Struff in besagten Ausrutscher ummünzte. Doch auch den nächsten eigenen Versuch ließ der ehemalige Top10-Spieler ungenutzt und konnte fünf Matchbälle nicht nutzen.

Der Deutsche kämpfte sich in der Tat nochmal zurück ins Match und schaffte über den Tiebreak den Satzausgleich. Nach abwechselnden Aufschlagverlusten zu Beginn des dritten Satzes, spielten sich beide Akteure stabiler durch den Satz. Beim letzten regulären Aufschlagspiel von Struff, sah dieser sich erneut drei weiteren Matchbällen gegenüber. Trotzdem schaffte er es in den entscheidenenden Tiebreak. Dieser ging dann mit etwas mehr Spielglück nach 3:09 Stunden an Jan-Lennard Struff, der ein grandioses Comeback im Match feiern konnte. In der zweiten Runde trifft Struff auf Sebastian Ofner, der sich souverän 6:1, 6:2 gegen Mackenzie McDonald durchsetzen konnte.

