ATP Halle: Daniel Altmaier scheitert an Daniil Medvedev

Daniel Altmaier ist beim ATP 500er-Turnier in Halle gegen Daniil Medvedev in der ersten Runde gescheitert. Die deutsche Nummer zwei unterlag dem 29-Jährigen Russen 3:6, X:X und muss damit nach einem Match bereits die Weitereise antreten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 15:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniel Altmaier durfte bereits am Montag den Center Court in Halle bespielen.

Das komplette Match Re-Live im Ticker

Kein guter Auftritt von Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Halle, der in seinem Erstrundenmatch gegen Daniil Medvedev direkt zu Beginn ein Break kassierte, das bereits die frühe Vorentscheidung über den ersten Satz bringen sollte. Der an Position drei gesetzte Russe brachte seine Aufschlagspiele kontrolliert durch und sorgte damit für die verdiente Satzführung, die mit dem zweiten Break zum 6:3 vorzeitig auf dem Scoreboard stand.

Auch im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange und Daniil Medvedev konnte ein weiteres Break nutzen, um das Match auf die Zielgerade zu lenken. Den ersten Breakball beim Stand von 1:2 konnte Daniel Altmaier noch abwehren, doch die zweite Chance verwerte der ehemalige Weltranglistenerste und besiegelte damit das frühe Aus von Daniel Altmaier, der mit einer Wildcard die direkte Teilnahme im Hauptfeld erlangte.

Zverev, Engel und Hanfmann im Hauptfeld am Start

Durch den Sieg nach nur 63 Minuten Spielzeit, spart Daniil Medvedev wertvolle Kräfte für die weiteren Aufgaben bei Traditionsturnier in Nordrhein-Westfalen. In der zweiten Runde wartet auf den Sieger nun definitiv ein Franzose. Quentin Halys und Benjamin Bonzi spielen noch am heutigen Nachmittag den nächsten Kontrahenten für Medvedev aus.

Mit Alexander Zverev, Yannick Hanfmann und Justin Engel sind drei weitere deutsche Profis im Hauptfeld in Halle vertreten. Vor allem Alexander Zverev möchte in diesem Jahr beim neunten Anlauf endlich wieder um den Titel mitspielen. Erstrundengegner ist Marcus Giron aus den USA.

Zum Einzel-Draw in Halle/Westfalen