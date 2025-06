ATP-Weltrangliste: Taylor Fritz klettert, s'Hertogenbosch-Finalisten mit Bestmarken

Taylor Fritz hat mit seinem Finalsieg bei den BOSS OPEN gegen Alexander Zverev drei Plätze im Ranking gutmachen können. Die beiden Finalisten beim Parallelturnier in s'Hertogenbosch dürfen sich an diesem Montag über Karrierebestwerte freuen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 09:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz klettert durch seinen Stuttgart-Erfolg um drei Plätze auf den vierten Rang.

Wenig tut sich an der Spitze der ATP-Weltrangliste in dieser Woche. Angeführt von Jannik Sinner reihen sich auch weiterhin Carlos Alcaraz und Alexander Zverev hinter dem Südtiroler ein. Den größten Sprung in den Top Ten macht BOSS OPEN-Sieger Taylor Fritz, der sich um drei Ränge auf den vierten Platz verbessern kann.

Zwei große Gewinner der Woche bestritten am Sonntag das Endspiel beim ATP 250er-Turnier in s’Hertogenbosch. Gabriel Diallo feierte auf dem niederländischen Rasen seinen ersten Titel auf der ATP Tour und springt um elf Plätze auf Ranglistenplatz 44. Finalkonkurrent Zizou Bergs reiht sich knapp dahinter auf der 49 ein und macht sogar 14 Plätze gut. Beide Akteure standen noch nie besser im Ranking. Auch der lange Zeit verletzte Reilly Opelka, im Halbfinale an Zizou Bergs gescheitert, klettert um zwölf Ränge und steht nun zumindest wieder auf Platz 75.

Zverev und Altmaier in den Top 100

Aus deutscher Sicht gastiert auch in dieser Woche nur Daniel Altmaier mit Platz 52 neben Alexander Zverev unter den besten 100 Spielern. Justin Engel, der sich als 17-Jähriger bis in das Viertelfinale und die Herzen der Zuschauer bei den BOSS OPEN spielte, macht 46 Plätze gut und steht bereits auf Rang 235.

Sebastian Ofner führt in dieser Woche das interne ÖTV-Ranking mit Platz 122 vor den um 20 Ränge schlechter platzierten Filip Misolic an.