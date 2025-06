Djokovic überholt: Sinner schon seit über einem Jahr die Nummer eins

Jannik Sinner steht seit 54 Woche an der Spitze der Weltrangliste. Damit zieht der Südtiroler in einer Statistik an Novak Djokovic vorbei. An Roger Federer könnten sich aber die kommenden Generationen die Zähne ausbeißen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 15:38 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner kann sich beim Blick auf die Weltrangliste entspannt zurücklehnen.

Jannik Sinner befindet sich auf dem besten Weg, um mit den Big3 bei der Aufstellung von Rekorden zu konkurrieren und diese vielleicht irgendwann zu pulverisieren. Der Südtiroler geht startet auch in diese Woche als die Nummer der Tenniswelt. Ein Zustand, an den sich Sinner bereits gewöhnt haben dürfte, denn der Italiener bekleidet nun schon seit 54 Wochen den Spitzenplatz der Tenniswelt.

Und damit überholt Sinner den Serben Novak Djokovic beim Vergleich des Zeitraumes als Nummer eins, als diese zum ersten Mal von einem Spieler belegt wurde. Denn der Djoker stand „nur“ 53 Wochen an der Spitze, als dieser erstmals ganz oben im Ranking platziert war.

Kann Jannik Sinner auch Roger Federer knacken?

Doch drei Spieler durften sogar länger von der Spitze grüßen, als sie ihre Premiere als Weltranglistenerster feierten. Lleyton Hewitt ist mit 75 Wochen bereits in Reichweite von Sinner, der den Australier im Herbst in dieser Statistik überholen könnte. Zu den 160 Wochen von Jimmy Conners ist es dann doch noch einige Zeit mehr.

Geradezu unerreicht wirken die 237 Wochen von Roger Federer. Von Februar 2004 bis zum August 2008 war der Schweizer ununterbrochen die Nummer eins. Bis heute ein historischer Bestwert. Kaum vorstellbar, dass Jannik Sinner in den nächsten dreieinhalb Jahren die Spitzenposition nicht abgeben wird. Oder vielleicht doch?