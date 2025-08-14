ATP-Masters Cincinnati: Zverev revanchiert sich an Khachanov - und muss warten

Alexander Zverev ist mit einem 7:5 und 3:0 w.o. gegen Karen Khachanov in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 04:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Cincinnati

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Von einer Doppelschicht für Alexander Zverev am Mittwoch in Cincinnati zu sprechen, ist fast ein wenig kühn. Zwar musste Zverev zweimal auf den Court - in der Fortsetzung gegen Barndon Nakashima im am Vortag unterbrochenen Match reichte aber ein einziger Spielgewinn. Den die deutsche Nummer eins mit eigenem Aufschlag mühelos bewältigte. Dann gab ws ohnehin wieder eine längere (Regen-)Pause, weshalb Zverev zum Achtelfinale gegen Karen Khachanov erst nach 21 Uhr zurück auf den Grandstand kam. Eigentlich hätte das Match um ca. 17 UHr Ortszeit starten sollen.

Vergangene Woche in Toronto hatte Alexander Zverev gegen Khachanov im Halbfinale einen Matchball vergeben, anschließend im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Es war also eine Revanche avisiert. Und die ließ sich für Zverev gut an. Der Weltranglisten-Dritte startete mit einem frühen Break, gab allerdings beim Stand von 5:4 seinen Aufschlag doch noch einmal ab. Es folgte umgehend das nächste Break. Und Zverev gewann den ersten Akt mit 7:5.

Khachanov muss gegen Zverev aufgeben

Es folgten zwei weitere Aufschlagverluste des Russen. Der beim Stand von 0:3 den Physio auf den Platz kommen ließ - und Zverev zum weiterkommen gratulieren musste.

Der Viertelfinalgegner für Zverev steht noch nicht fest. Denn Ben Shelton konnte sich erst am Mittwoch seinen Platz im Achtelfinale sichern und trifft nun auf Jiri Lehecka.

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind jeweils mit Zwei-Satz-Erfolgen in die Runde der letzten acht eingezogen. Alcaraz gewann gegen Luca Nardi mit 6.1 und 6:4, Sinner hatte mit Adrian Mannarino beim 6.4 und 7:6 (4) alle Hände voll zu tun. Alcaraz spielt nun gegen Andrey Rublev, Sinner gegen Félix Auger-Aliassime.

Für eine Überraschung sorgte Terence Atmane, der gegen Taylor Fritz in drei Sätzen reüssieren konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati