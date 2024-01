ATP Hong Kong: Ofner siegt gegen Struff nach dramatischem Match

In einer dramatischen Partie siegte Sebastian Ofner im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Hong Kong gegen Jan-Lennard Struff in drei Tiebreak-Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 10:08 Uhr

© GEPA Pictures In einem denkbar knappen Match setzte sich Sebastian Ofner in drei Sätzen gegen Jan-Lennard Struff durch.

Auch wenn in der offiziellen Statistik der ATP keine offizielle Begegnung gewertet ist, standen sich Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner bislang einmal auf der Tour gegenüber. 2016 in der zweiten Qualifikations-Runde der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle siegte der Warsteiner glatt mit 6:1. 6:2. Aussagekraft dürfte diese Partie aber kaum haben, war es das erste Match des Grazers auf ATP-Ebene, nachdem er zuvor außer Future-Turnieren lediglich eine Qualifikation auf Challenger-Level bestritten hatte.

Nach jeweils glatten Aufschlagspielen schaffte Ofner im dritten Game das erste Break, musste aber postwendend selbst sein Service abgeben. Ohne weitere Aufschlagverluste ging es im ersten Satz in den Tiebreak. Nach einer schnellen 5:1-Führung von Struff konnte der 27-jährige Ofner noch etwas verkürzen, musste den Entscheider aber dennoch mit 4:7 an den deutschen Davis-Cup-Spieler abgeben.

Obwohl Ofner sich im zweiten Akt die einzigen vier Break-Chancen erspielte, die letzte sogar als Satzball beim Stand von 6:5, hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele. Somit musste erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen, im dem diesmal der österreichische Davis-Cup-Spieler mit 7:5 obenauf war.

Auch im Entscheidungsdurchgang sollte es eng hergehen. Ofner holte sich gleich im ersten Spiel das Break, ließ aber den an Nr. 5 gesetzten Struff zum 4:4 wieder ausgleichen. Ohne weitere Aufschlagverluste ging es auch im dritten Satz in den Tiebreak, den der Steirer mit 7:2 für sich entscheiden konnte und somit nach 2:48 Stunden mit 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (2) triumphierte.

Im Viertelfinale wartet auf den Weltranglisten-43. der Spanier Roberto Bautista Agut, der gegen den an Nr. 4 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 7:5, 6:3 nach 99 Minuten die Oberhand behielt.

