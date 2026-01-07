ATP Hongkong: Lokalmatador Wong sorgt weiter für Furore

Coleman Wong sorgt bei seinem "Heimturnier", dem ATP 250-Event in Hongkong, weiterhin für Aufsehen. Der 21-Jährige bezwang Gabriel Diallo mit 1:6, 7:5 und 7:5. Nun wartet Lorenzo Musetti.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 14:13 Uhr

© Getty Images Coleman Wong trumpft bei seinem Heimturnier auf.

Wong, der derzeit in der ATP-Weltrangliste auf Platz 150 rangiert, ist in Hongkong dank einer Wildcard am Start. Nachdem er bereits zum Auftakt überraschend gegen den Argentinier Mariano Navone (Nummer 72 im Ranking) die Oberhand behielt, schlug er nun mit Diallo einen Spieler, der 110 Plätze vor ihm in der Weltrangliste platziert ist.

Nachdem es nach Satz eins noch nach einer klaren Sache für den an Nummer sechs gesetzten Kanadier ausgesehen hatte, drehte der Lokalmatador das Spiel.

Nächster Gegner von Wong ist im Viertelfinale der topgesetzte Lorenzo Musetti, der gegen Tomas Martin Etcheverry ebenfalls über drei Sätze gehen musste. Schließlich behielt der Italiener, der in Hongkong auf seinen ersten ATP-Titel seit 2022 hofft, mit 6:7 (3), 6:2 und 6:4 die Oberhand.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht Andrey Rublev. Die Nummer drei des Turnieres bezwang den Chinesen Yibing Wu mit 3:6, 6:2 und 6:1. Rublev trifft nun auf Nuno Borges, der Marin Cilic in zwei Sätzen bezwang.

Hier das Einzel-Tableau in Hongkong