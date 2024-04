ATP Houston: Kleine Premiere für Ben Shelton

Ben Shelton hat beim ATP-Tour-250-Event in Houston erstmals das Viertelfinale eines Sandplatz-Events erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 08:57 Uhr

© Getty Images Ben Shelton startet in Houston als Nummer eins

Gut: Wenn man als einer der vier Topgesetzten in einem 28er-Raster mit einem Freilos startet, dann ist das Erreichen des Viertelfinales keine Herkules-Aufgabe. Andererseits hat Ben Shelton auf Sand noch nicht so viele Matches bestritten, da nimmt der immer noch junge US-Amerikaner jeden Erfolg gerne mit. So auch das 3:6, 6:4 und 6:3 gegen Zizou Bergs in Houston.

In der Runde der letzten acht bekommt es Shelton nun mit seinem Landsmann Brandon Nakashima zu tin, der im Achtelfinale gegen Rinky Hijikata keine Probleme hatte.

Etwas überraschend ausgeschieden ist Francisco Cerundolo. Der an Position zwei gesetzte Argentinier musste sich Luciano Darderi knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Darderi hat in dieser Saison in Cordoba seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert.

Hier das Einzel-Tableau in Houston