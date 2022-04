ATP Houston: Kyrgios kampflos ins Halbfinale, jetzt gegen Opelka

Nick Kyrgios ist kampflos in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Houston eingezogen. Dort trifft der Australier auf Lokalmatador Reilly Opelka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2022, 20:40 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka spielt in Houston nun gegen Nick Kyrgios

Kyrgios hätte im Viertelfinale eigentlich gegen Michael Mmoh spielen sollen, der US-Amerikaner konnte allerdings nicht antreten. Mmoh war als Lucky Loser für den eigentlich an Position eins gesetzten Casper Ruud in das Tableau gekommen. Für Kyrgios wäre es nach Mackenzie McDonald und Tommy Paul der dritte Lokalmatador in Folge als Gegner gewesen. Aber: So geht es nun eben im Halbfinale gegen den nächsten US-Amerikaner.

Denn Reilly Opelka schaffte nach einem starken Auftakt und einem kurzen Wackler zu Beginn des zweiten Satzes gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer mit 6:1 und 7:5 ebenfalls den Einzug in die Vorschlussrunde.

Einen weiteren Landsmann wird Opelka dort in jedem Fall begrüßen dürfen: Denn John Isner trifft im letzten Viertelfinale des Tages auf Frances Tiafoe. Davor wird Indian-Wells-Champion Taylor Fritz versuchen, gegen Cristian Garin ebenfalls unter die letzten vier Aspiranten auf den Titel in Houston aufzusteigen.

