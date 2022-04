ATP Houston: Kyrgios überraschend problemlos im Viertelfinale

Nick Kyrgios hat mit einem klaren Erfolg gegen Tommy Paul das Viertelfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Houston erreicht. Auch im Doppel ist der Australier weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2022, 08:39 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat auch auf Asche Grund zum Jubeln

Vielleicht wird es ja doch noch die ganz große Liebe zwischen Nick Kyrgios und dem Sandplatztennis: Denn beim ATP-Tour-250-Turnier in Houston hat der Australier nach seinem hart erkämpften Auftaktsieg gegen Mackenzie McDonald die zweite Hürde souverän gemeistert. Kyrgios besiegte Tommy Paul mit 6:2 und 6:4 und steht damit bereits im Viertelfinale.

Dort wartet der nächste US-Amerikaner auf ihn. Denn Michael Mmoh, der als Lucky Loser für die eigentliche Nummer eins des Turniers, Casper Ruud, ins Feld gerutscht war, schlug Sam Querrey sicher mit 6:4 und 6:2.

Kyrgios auch im Doppel weiter

Ein zweites Viertelfinale steht ebenfalls bereits fest: Reilly Opelka trifft dort nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Mitchell Krueger auf den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer.

Für Nick Kyrgios war der Arbeitstag nach seinem Einzel-Sieg übrigens noch nicht beendet: An der Seite von Jack Sock ging er auch im Doppel als Sieger vom Platz. Da allerdings lief es nicht ganz so geschmeidig: Kyrgios/Sock mussten beim 7:5, 3:6 und 10:5 gegen Andre Goransson und Nathaniel Lammons ganz schön tief in die Trickkiste greifen.

Hier das Einzel-Tableau in Houston

Hier das Doppel-Tableau in Houston