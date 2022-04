ATP Houston: Opelka gewinnt Final-Duell der Serve Bots gegen Isner

Reilly Opelka hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Houston seinen vierten Turniersieg gefeiert. Opelka besiegte Landsmann John Isner mit 6:4 und 7:6 (7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2022, 23:39 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka hat mal wieder zugeschlagen - zuhause in den USA

Reilly Opelka bleibt seiner Linie treu: Der US-Amerikaner schlägt ausschließlich bei Heimturnieren zu. Nachdem er bislang in New York (bzw. in der Halle auf Long Island), in Delray Beach und in Dallas die Siegertrophäe hochhalten durfte, gelang Opelka nun in Houston der erste Turniererfolg auf Asche. Opelka gewann das Duell der beiden Super-Aufschläger gegen John Isner mit 6:4 und 7:6 (7).

Opelka hatte sich im Halbfinale gegen Nick Kyrgios durchgesetzt, Isner den letzten Sieger des Turniers in Houston geschlagen: Cristian Garin hatte in Texas 2019 gewonnen, seitdem wurde das Event aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr ausgetragen. Mit dem Triumph von Opelka in Houston und Taylor Fritz vor drei Wochen in Indian Wells sind immerhin zwei der drei in den USA ausgespielten Einzel-Titel im Land geblieben. John Isner hat darüber hinaus ja sowohl in Indian Wells als auch in Miami das Doppel gewonnen.

Den Sieg im Doppel in Houston hatten schon am Samstag die beiden Australier Matthew Ebden und Max Purcell geholt.

