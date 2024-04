ATP Houston: Shelton und Tiafoe fixieren Finale “dahoam”

Beim ATP-250-Turnier in Houston dürfen sich die Zuschauer auf das Endspiel zweier Lokalmatadoren freuen. Sowohl Frances Tiafoe als auch Ben Shelton erledigten auf dem roten Sand ihre Hausaufgaben im Halbfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 08:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Frances Tiafoe (l.) und Ben Shelton (r.) schafften in Houston den Einzug ins Finale.

Einen schweren Weg hatte dabei Turnierfavorit Ben Shelton in seinem ersten Halbfinale auf Asche gegen den 24-jährigen Argentinier Tomas Martin Etcheverry zu gehen. Im komplett ausgeglichenen ersten Durchgang, der alleine schon fast eine Stunde dauerte, erspielte sich der US-Amerikaner gegen die Nr. 4 des Turniers die einzige Break-Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Im fälligen Tiebreak brachte sich der 21-jährige mit einem Doppelfehler beim Stand von 3:4 auf die Verliererstraße und musste den ersten Satz schließlich nach einem Vorhandfehler abgeben.

Trotz des Satzverlusts blieb Shelton weiterhin mutig und suchte den Weg ans Netz, wann immer sich die Gelegenheit dazu bot. Im zweiten und dritten Akt schaffte der Linkshänder jeweils im fünften Game das entscheidende Break und transportierte diesen Vorsprung jeweils zum Satzgewinn. Nach 2:31 Stunden siegte der Weltranglisten-16. mit 6:7 (4), 6:4, 6:4.

Ein Mann für alle Beläge ist Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner legte im letzten Jahr nach seinem Premierentitel auf Hardcourt in Delray Beach 2018 Turniersiege auf Sand und Rasen nach. Als Titelverteidiger traf er in seinem Halbfinale auf den ungesetzten Italiener Luciano Darderi, der das Spiel auf dem langsamen Geläuf bevorzugt. Schon im dritten Spiel konnte der 26-jährige Tiafoe seinem 4 Jahre jüngeren Gegner das Service abnehmen und legte ein weiteres Break zum deutlichen Satzgewinn nach. Im zweiten Durchgang gaben sich beide Spieler bei eigenem Service keine Blöße und hielten all ihre Aufschlagspiele. Im entscheidenden Tiebreak ließ der an Nr. 3 gesetzte Tiafoe keine Zweifel aufkommen und entschied die ersten sechs Punkte für sich. Mit einem Doppelfehler servierte Darderi seinem Gegner den 6:2, 7:6 (2)-Erfolg nach 96 Minuten.

Im rein US-amerikanischen Endspiel bietet sich für Tiafoe die Gelegenheit zur Revanche. Bei den US Open im letzten Jahr unterlag der Weltranglisten-21. im Viertelfinale seinem Landsmann Shelton bei ihrem bislang einzigen Aufeinandertreffen auf der Tour in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Houston