ATP Houston: Ben Shelton und Frances Tiafoe lassen US-Fans auf Traumfinale hoffen

Beim ATP-250-Turnier in Houston kann es weiterhin zum Traumfinale zwischen Ben Shelton und Frances Tiafoe kommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 08:45 Uhr

© Getty Images Ben Shelton erreichte das Halbfinale

Turnierfavorit Ben Shelton hat beim ATP-250-Event in Houston die Vorschlussrunde erreicht. Der 21-Jährige siegte im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Brandon Nakahima knapp mit 7:5 und 7:6 (9) und steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale auf Sand.

Im Semifinale trifft Shelton auf den an Position vier gesetzten Tomas Martin Etcheverry, der im Viertelfinale seinerseits von einer Aufgabe des US-Amerikaners Michael Mmoh profitierte.

Mit Frances Tiafoe zog in Houston dennoch ein weiterer Lokalmatador ins Halbfinale ein. Der Weltranglisten-21. gewann gegen Jordan Thompson mit 7:6 (8) und 6:4. Tiafoe misst sich nun mit Luciano Darderi, der sich gegen Marcos Giron etwas überraschend in zwei Sätzen behauptete.

