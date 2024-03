ATP Masters Miami: Musetti gewinnt Highlight-Show gegen Shelton - und fordert jetzt Alcaraz

Lorenzo Musetti hat am späten Montagabend in Miami in einem unterhaltsamen Match Ben Shelton geschlagen. Und sich damit ein Duell mit Carlos Alcaraz erspielt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 02:38 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti muss jetzt gegen Carlos Alcaraz ran

Von Jens Huiber aus Miami

Der Amerikaner als solcher hat ja kaum die Möglichkeit, das nachzuvollziehen, was wir Europäer, aber auch die Fans aus Südamerika als „Länderspiel-Atmosphäre“ bezeichnen. Die ist schon gestern beim Treffen zwischen Nicolas Jarry und Thiago Seyboth Wild auf dem Gelände des Hard Rock Stadiums aufgekommen. Mit dem bessern Ende für den Chilenen.

So richtig rund ist es aber auch im letzten Match der Männer am Montag zugegangen. Lorenzo Musetti und Ben Shelton waren da nämlich für ein auf dem Court Butch Buchholz Treffen nominiert, das an Unterhaltungswert nichts zu wünschen übrig gelassen hat. Auch weil sich einige lautstarke Fans von Musetti im italienischen Nationaltrikot auf der Tribüne inbrünstig drum bemühten, dass ein möglicher Heimvorteil von Shelton gar nicht erst zum Tragen kam.

Musetti schlägt Alcaraz in Hamburg 2022

Das Ergebnis war ein grandioses Tennismatch, in dem man sich - also der neutrale Beobachter - einen dritten Satz gewünscht hätte. Lorenzo Musetti hat das natürlich anders gesehen. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lore erstmals Vater geworden, nun wurde der 6:4, 7:6 (5)-Erfolg gegen Ben Shelton fast zur schweren Geburt. Denn Musetti hatte sowohl beim Stand von 4:4 wie auch bei 5:5 Chancen, das dann wohl entscheidende Break zu schaffen. So ging es also in ein Tiebreak, das Shelton mit einem Fehler abschloss. Andererseits: Der US-Amerikaner hatte im zweiten Satz schon mit 4:1 geführt.

Die Belohnung für Lorenzo Musetti? Eine Begegnung mit Carlos Alcaraz, die vierte insgesamt. Bei der Premiere im Finale von Hamburg 2022 hatte sich Musetti überraschend in drei Sätzen den Titel holen können. Danach nahm Alcaraz humorlos Revanche, zunächst in Roland Garros 2023 und einige Monate später in Peking.

Die Partie der beiden ist nicht vor 15:30 Uhr Ortszeit im Hard Rock Stadium angesetzt. Exquisites Tennis ist garantiert. Zur Länderspiel-Atmosphäre wird es indes wohl nicht reichen. Denn im großen Stadion werden die italienischen Supporter nicht dieselbe Wirkung wie auch dem kleinen Butch Buchholz entfalten können.

