ATP Houston: Tiafoe und Michelsen komplettieren US-Festspiele

In der Runde der letzten 16 beim ATP-250-Turniers in Houston besiegten Frances Tiafoe und Alex Michelsen ihre internationale Konkurrenz und komplettieren somit beim Sandplatz-Event das erste rein US-amerikanische Viertelfinale auf ATP-Level seit 1991.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 12:41 Uhr

© Getty Images Mit seinem Comeback-Erfolg gegen Adrian Mandarino besiegelte Alex Michelsen das erste rein US-amerikanische Viertelfinale auf ATP-Ebene seit 1991.

Eigentlich gilt das ATP-250-Event in Houston als Exot unter den US-Turnieren. Schließlich ist es das einzige, das in den Vereinigten Staaten nicht auf der sonst üblichen grünen, sondern auf der roten Asche ausgetragen wird. Eine perfekte Gelegenheit also für die US-Spieler, einen ersten Härtetest zur Vorbereitung auf die europäische Sandplatzsaison zu begehen.

Und diese Chance nutzen die US-amerikanischen Profispieler in Texas bislang bravourös. Nachdem sich am Mittwoch bereits die Qualifikanten Colton Smith und Jenson Brooksby, der nach seiner Dopingsperre so langsam wieder in Fahrt kommt, neben Aleksandar Kovacevic und dem topgesetzten Tommy Paul ins Viertelfinale spielen konnten, legten am Donnerstag vier weitere US-Jungs nach.

Während der an 4 gesetzte Brandon Nakashima im Duell gegen Mackenzie McDonald als US-Sieger hervorgehen musste, profitierte Christopher Eubanks nach klar gewonnenem ersten Satz von der Aufgabe des an Position 8 geführten Japaners Kei Nishikori. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde anschließend der an Nr. 2 gelistete Frances Tiafoe, der gegen den Australier Adam Walton gleich zu Beginn mit Break im Hintertreffen lag, dann aber die Partie zu seinen Gunsten in Form eines 7:5, 6:3-Erfolgs drehen konnte.

Nun hatte es der an Nr. 5 gesetzte Alex Michelsen in der Hand, um gegen den französischen Routinier Adrian Mannarino für das erste rein US-amerikanische Viertelfinale bei einem ATP-Turnier seit 1991 in Orlando zu sorgen. Die Partie startete komplett ausgeglichen und ging im ersten Satz ohne Aufschlagverluste in den Tiebreak, in dem der 36-jährige Mannarino komplett dominierte und seinem Gegner keinen einzigen Punkt überließ. Jedoch übernahm der 20-jährige Michelsen mit seinem offensiv ausgerichteten Spiel in der Begegnung immer mehr die Initiative und besiegelte per Smash den 6:7 (0), 6:4, 6:2-Erfolg nach 2:31 Stunden.

Hier das Einzel-Tableau aus Houston