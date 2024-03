ATP Indian Wells: Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt's ab ca. 23 Uhr MEZ live auf Sky und bei uns im Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 16:45 Uhr

Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz - es ist das Highlight beim Masters-Turnier in Indian Wells in der Runde der letzten Acht.

Zverev kommt nach Siegen gegen Christopher O'Connell, Tallon Griekspoor und Alex de Minaur mit einigem Selbstvertrauen an - nachdem er zuletzt in Mexiko noch zum Auftakt an Daniel Altmaier gescheitert war.

Vor allem der Sieg gegen Top-Ten-Mann de Minaur gab Zverev Rückenwind, im wahrsten Sinne des Wortes: Er könne sich nicht erinnern, ein besseres Match bei Wind gespielt zu haben, reflektierte er im Anschluss an seinen 50. Sieg gegen Top-Ten-Konkurrenz.

Aber auch Carlos Alcaraz scheint in Schwung. Nach einem Stotterstart siegte er glatt gegen Matteo Arnaldi, ebenso gegen Felix Auger-Aliassime und Fabian Marozsan, von der in Rio zugezogenen Verletzung am Knöchel war nicht viel zu sehen. Wobei er außerhalb des Courts viel daran behandelt werde und Übungen mache.

Alcaraz ist Titelverteidiger in Indian Wells, ohnehin wäre ein Turniersieg mal wieder eine feine Sache für ihn - der letzte stammt aus dem Sommer 2023, in Wimbledon. Auch wenn Alcaraz betont, dass er sich nicht allzu viel aus Siegen oder Niederlagen mache, sondern eher, wie er den Ball treffe, sich bewege, sich fühle. "Ich habe in Australien im Viertelfinale verloren, aber bin mit einem guten Gefühl abgereist. Ich habe toll gespielt." Danach habe er sich aber nicht mehr so gut gefühlt.

Besagtes Viertelfinale in Melbourne hatte Alcaraz gegen Zverev verloren, als dieser ungewohnt aggressiv aufgetreten war. Ohnehin mag der Deutsche die Duelle gegen den Spanier - 5 zu 3 steht es im direkten Vergleich der beiden. Alcaraz' letzter Sieg stammt von den vergangenen US Open.

Wo kommt Zverev gegen Alcaraz?

Das Indian-Wells-Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ist nicht vor 23 Uhr MEZ angesetzt, Sky überträgt live im TV und Livestream. Wir haben den Liveticker für euch!