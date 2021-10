ATP Indian Wells: ATP Masters Indian Wells: Medvedev revanchiert sich an Krajinovic, Karatsev wirft Shapovalov raus

Turnierfavorit Daniil Medvedev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in das Achtelfinale eingezogen. Ebenfalls weiter ist sein russischer Landsmann Aslan Karatsev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2021, 09:05 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Indian Wells im Achtelfinale

Es läuft nach wie vor gut für die russischen Vertreter beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. US-Open-Champion Daniil Medvedev etwa, in Absenz von Novak Djokovic an Position eins gesetzt, erreichte mit einem 6:2 und 7:6 (1) gegen Filip Krajinovic das Achtelfinale. Und nahm damit Revanche für die glatte Niederlage, die der Serbe ihm 2019 an Ort und Stelle zugefügt hatte. Medvedev spielt nun gegen Grigor Dimitrov, der sich mit 6:3 und 6:4 gegen Reilly Opelka behaupten konnte.

Aslan Karatsev scheint spät im Jahr auch wieder etwas besser in Form zu kommen. Der Halbfinalist der Australian Open 2021 gewann gegen Denis Shapovalov mit 7:5 und 6:2. Karatsev bekommt es nun mit Hubert Hurkacz zu tun. Der Pole hat in diesem Jahr in Miami schon ein 1000er-Event für sich entschieden. In der dritten Runde von Indian Wells hatte Hurkacz mit Frances Tiafoe keine Probleme, gewann mit 6:3 und 6:2.

Andrey Rublev allerdings ist am späten Montagabend in Indian Wells ausgeschieden: Rublev unterlag Lokalmatador Tommy Paul mit mit 4:6, 6:3 und 5:7. Paul darf nun gegen Cameron Norrie sein Glück versuchen. Der Brite gewann gegen Roberto Bautista Agut in drei Sätzen.

Kampflos weiter ist Jannik Sinner. Gegner John Isner konnte zum Drittrunden-Match nicht antreten, Sinner spielt im Achtelfinale entweder gegen Matteo Berrettini oder Taylor Fritz. Ebenfalls schon unter den letzten 16 ist Casper Ruud, der gegen Lloyd Harris über drei harte Sätze gehen musste. Ruud muss sich nun mit Diego Schwartzman auseinandersetzen.

