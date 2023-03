ATP Indian Wells: Carlos Alcaraz fühlt sich körperlich wieder ausgezeichnet

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz ist nach seinen körperlichen Problemen am Ende der vergangenen Saison und im Endspiel der diesjährigen Rio Open wieder ganz der Alte.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 11:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz fühlt sich in Indian Wells körperlich wieder richtig wohl

Ein Unglück im Glück stellte sich bei Carlos Alcaraz zum Ende der vergangenen Saison ein. So musste der Spanier, der im Vorjahr eine wahre Traumspielzeit hinlegte und unter anderem die US Open gewinnen konnte, im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy verletzungsbedingt aufgeben und hernach 2022 vorzeitig für beendet erklären. Ein Start bei den ATP-Finals in Turin war nicht mehr möglich.

Und auch bei seinem Comeback beim südamerikanischen Sandplatz-Swing schlug im Finale des ATP-World-Tour-500-Events in Rio de Janeiro nocheinmal der Verletzungsteufel zu. Gegen den Briten Cameron Norrie zog sich der 19-jährige aus der Region Murcia eine Blessur am Oberschenkel zu und war forthin körperlich sichtlich eingeschränkt. Eine Teilnahme am Hartplatz-Turnier im mexikanischen Acapulco musste abgesagt werden.

Viel am Aufschlag trainiert

Dementsprechend groß waren die Fragezeichen, wie es denn zu Beginn des Sunshine-Doubles mit der körperlichen Fitness des Ex-Weltranglisten-Ersten bestellt ist. Alcaraz gab die erste Antwort auf dem Platz - mit einem klaren 6:3,-6:3-Erfolg in der zweiten Runde von Indian Wells über den Australier Thanasi Kokkinakis. Und eine zweite Antwort folgte in der anschließenden Pressekonferenz - der Spanier gab Entwarnung.

"Ich habe mich sehr gut erholt, ich kann mich ohne Probleme auf dem Platz bewegen. Ich habe mich beim Spielen sehr wohl gefühlt, mit mehr Bewegung, also ich denke, ich bin bereit und dass ich mich vollständig von meiner Verletzung erholt habe", meinte der Topgesetzte. Besonders zufrieden sei er mit seinem Service gewesen, an dem er in der jüngeren Vergangenheit viel trainiert habe: "Er wird mir in den nächsten Runden mit Sicherheit helfen."

Das Einzel-Tableau aus Indian Wells.