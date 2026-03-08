ATP Indian Wells: Carlos Alcaraz startet souverän, Djokovic dreht Extrarunde

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben ihre Auftaktpartien beim ATP Masters in Indian Wells erfolgreich bestritten. Alcaraz siegte gegen Grigor Dimitrov souverän, während Djokovic gegen Kamil Majchrzak über drei Sätzen gehen musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 08:11 Uhr

Carlos Alcaraz konnte direkt in seiner ersten Partie in Indian Wells beweisen, dass die herausragende Form den Spanier auch ins kalifornische Indian Wells begleitet hat. Gegen Grigor Dimitrov siegte Alcaraz 6:2 und 6:3 und verließ den Court nach 67 Minuten als Sieger, blieb zudem ohne Aufschlagverlust. Auf der Returnseite war der Weltranglistenerste zudem sehr effizient und machte aus vier Möglichkeiten in der gesamten Partie gleich drei Breaks.

Für Alcaraz geht es in der dritten Runde von Indian Wells gegen den Franzosen Arthur Rinderknech weiter, der nach einem Freilos in der ersten Runde auch in der zweiten Runde das Racket in der Tasche behalten durfte, da Gegner Juan Manuel Cerundolo kurz vor der Partie zurückzog.

Novak Djokovic dreht erst ab Satz zwei auf

Für Novak Djokovic gestaltete sich die erste Partie deutlich kräftezehrender. Denn der Serbe geriet gegen den Polen Kamil Majchrzak zunächst in Satzrückstand, startete dann jedoch eine ungefährderte Aufholjagd. Der langjährige Branchenprimus ließ mit Beginn des zweiten Satzes seinem Kontrahenten nur noch drei Spiele übrig und steurte am Ende dann doch sicher in die dritte Runde, wo der US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic wartet.

Beendet ist das Turnier überraschend für Andrey Rublev, der gegen Gabriel Diallo nach drei Sätzen das Nachsehen hatte. 6:7(4), 7:6(1), 6:3 siegte der Kanadier nach 2:53 Stunden. Daniil Medvedev stolperte nicht gegen seinen Auftaktgegner und erspielte ein 6:4, 6:2 gegen Alejandro Tabilo für das nächste Duell gegen Sebastian Baez. Alexander Bublik siegte parallel in drei Sätzen gegen Vit Kopriva.

