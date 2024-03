ATP Indian Wells: Djokovic verliert sensationell gegen Nardi

Novak Djokovic ist in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells sensationell am Italiener LKuca Nardi gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 07:27 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic in Indian Wells

Na, da hat ein Lucky Loser aber mal das Beste aus den neu bekommenen Möglichkeiten gemacht. Denn Luca Nardi besiegte nach seinem Erfolg gegen Zhizhen Zhang in Runde drei des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells völlig überraschend Novak Djokovic. Nardi gewann mit 6:4, 3:6 und 6:3. Damit wird es nichts aus dem sechsten Titel für die Nummer eins der Welt im Tennis Paradise.

Djokovic musste bei seinem ersten Auftritt in Indian Wells seit 2019 schon bei seinem ersten Auftritt gegen Aleksander Vukic über drei Sätze gehen, nun erwischte es ihn also gegen Nardi. Der Italiener spielt im Achtelfinale gegen Tommy Paul.

Monfils begeistert die Fans

Große Mühe hatte auch Daniil Medvedev. Der Russe, im vergangenen Jahr Finalist in Indian Wells, setzte sich gegen Sebastian Korda aber mit 6:4, 5:7 und 6:3 durch. Medvedev spielt nun gegen Grigor Dimitrov, der gegen Adrian Mannarino mit 6:3 und 6:3 erfolgreich blieb.

Gael Monfils steht ebenfalls im Achtelfinale. Der Franzose feierte gegen Cameron Norrie einen vom Publikum frenetisch gefeierten Drei-Satz-Erfolg und trifft nun auf Casper Ruud. Und Holger Rune hat sich mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Lorenzo Musetti ein Treffen mit Taylor Fritz erspielt.

