ATP Indian Wells: Ein Doppel mit Zukunft? Isner und Sock holen erneut Titel

John Isner und Jack Sock haben wie schon 2018 den Titel im Doppel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 14:22 Uhr

© Getty Images John Isner und Jack Sock - nunmehr zweimalige Champions in Indian Wells

So schnell kann es im Tennissport gehen: Vor einem Jahr schienen Nikola Mektic und Mate Pavic fast unschlagbar, nun mussten sich die beiden Kroaten im Halbfinale verabschieden. Nicht in Indian Wells wohlgemerkt, sondern beim parallel laufenden Challenger in Phoenix. Beim ersten ATP-Masters-1000-Event des Jahres waren die topgesetzten Mektic/Pavic schon in Runde eins gescheitert. Und zwar an den späteren Siegern John Isner und Jack Sock.

Eine Paarung, die zu Großem fähig ist. Sock gilt in Insiderkreisen als der beste Doppelspieler der Welt. Und das bei einer Ranglisten-Platzierung von 143. Aber Sock hat sich in den vergangenen Monaten rar gemacht, kämpft sich erst langsam wieder an die vorderen Positionen heran. Die 1.000 Punkte von Indian Wells, die er und Isner für das 7:6 (4) und 6:3 im Endspiel gegen Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin bringen da Soforthilfe. Das Live-Ranking spuckt Sock auf Platz 57 aus.

Sock zweimaliger Wimbledon-Champion

15 Titel hat der 29-jährige US-Amerikaner bislang im Doppel geholt, darunter zweimal Wimbledon: 2014 mit Vasek Pospisil, vier Jahre später mit Mike Bryan, mit dem er ein paar Monate später auch die US Open holte. Und am Saisonende gleich auch noch die ATP Finals. Die Bryan-Brüder sind schon länger Geschichte - ergibt sich da eine natürliche Partnerschaft mit John Isner (2016 haben die beiden ja auch schon in Shanghai triumphiert)?

Solange eben jener noch Ambitionen im Einzel hegt, wohl nicht exklusiv. Spannend wird es ja schon beim nun anstehenden ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Dort hat Isner 2018 im Single gewonnen, wenn auch noch auf Key Biscayne. Bei der Premiere im Hard Rock Stadium in Miami 2019 verlor Isner im Endspiel gegen Roger Federer. In der laufenden Saison scheint ein ähnlich starkes Ergebnis aber nur noch an der Seite von Jack Sock möglich.

