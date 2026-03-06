ATP Indian Wells: Grigor Dimitrov gelingt Revanche gegen Atmane

In einem hartumkämpften Dreisatz-Match besiegte Grigor Dimitrov in seinem Auftakt-Match beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells Terence Atmane und konnte sich damit beim französischen Linkshänder erfolgreich für die in der Vorwoche erlittene Niederlage in Acapulco revanchieren. In der nächsten Runde wartet auf den Bulgaren der topgesetzte Spanier Carlos Alcaraz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 08:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gerade mal eine Woche musste sich Grigor Dimitrov gedulden, um sich bei Terence Atmane für die Auftakt-Niederlage in Acapulco zu revanchieren.

Bestimmt hielt sich die Begeisterung bei Grigor Dimitrov in Grenzen, als er die Auslosung des ATP-1000er-Turniers in Indian Wells erstmals begutachtete. Diese bescherte ihm zum Auftakt den Franzosen Terence Atmane, dem er vor Wochenfrist in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Acapulco glatt in zwei Sätzen unterlegen war.

Doch diesmal schien ihm sein Super-Coach David Nalbandian einen besseren Matchplan mit auf den Weg gegeben zu haben. Von Beginn an agierte der Bulgare komplett auf Augenhöhe. Nach je einem Serviceverlust beider Spieler zu Beginn war der 34-Jährige auch im nächsten Aufschlagspiel seines Gegners am Drücker, konnte aber drei laufende Break-Chancen nicht nutzen. In der Satzmitte packte der ehemalige Weltranglisten-3. dann zu und konnte den Break-Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs transportieren.

Im zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach, ehe der 24-jährige Atmane beim Stand von 6:5 im letzten Aufschlagspiel seines Gegners den ersten Satzball eiskalt verwerten konnte. Auch zu Beginn des dritten Akts hatten beide Protagonisten bei eigenem Service Probleme, weshalb die ersten drei Spiele jeweils an den Rückschläger gingen. Dabei war es Dimitrov, der sich zweimal erfolgreich zeigte und anschließend bei eigenem Service nichts mehr zuließ. In einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt besiegelte die Nr. 42 der Welt den finalen 6:4, 5:7, 6:4-Erfolg nach 2:26 Stunden.

Damit beendete Dimitrov seinen Negativlauf mit vier Niederlagen in Folge und konnte dadurch nicht nur seinen zweiten Saison-Sieg auf der Tour feiern, sondern revanchierte sich beim französischen Linkshänder auch für die in der Vorwoche in Acapulco erlittene Auftakt-Niederlage. In der Runde der letzten 64 fordert der bulgarische Davis-Cup-Spieler den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells