ATP Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Christopher O´Connell im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Christopher O´Connell treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und Sky Go und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 05:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Christopher O´Connell treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird das dritte Aufeinandertreffen zwischen Zverev und O´Connell werden. Die beiden ersten fanden im vergangenen Jahr statt: in Dubai konnte sich Zverev durchsetzen, in München gewann der Australier.

Bislang war das Turnier in Indian Wells noch keine große Erfolgsstory für Alexander Zverev. Weiter als bis ins Viertelfinale hat es die deutsche Nummer eins noch nicht geschafft.

Zverev vs. O´Connell - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und Sky Go.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells