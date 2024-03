ATP Indian Wells: Pouille schlägt Altmaier, Wawrinka fliegt raus

Rückkehrer Lucas Pouille hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells einen guten Start hingelegt, während Altmeister Stan Wawrinka eine weitere Niederlage hinnehmen musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 23:47 Uhr

© Getty Images Lucas Pouille steht in Indian Wells in Runde zwei

Die Tribünen im Stadium 7 in Indian Wells waren prall gefüllt an diesem Donnerstagnachmittag. Mit Recht. Immerhin duellierten sich mit Lucas Pouille ein ehemaliger Top-Ten-Spieler und mit Daniel Altmaier ein Mann, dem man immer gerne bei der Arbeit zusieht. Zumal Altmaier vergangene Woche in Acapulco mit einem Sieg gegen Alexander Zverev für Aufsehen gesorgt hatte. Im Tennis Paradise allerdings behielt Pouille die Oberhand, gewann mit 6:4 ud 6.3.

Für Pouille, in der Weltrangliste vor Indian Wells an Position 273 notiert und erst über dieQualifikation ins Hauptfeld gekommen, war es der erste Sieg in einem ATP-Feld in dieser Saison. Nächster Gegner wird der an Position elf gesetzte Stefanos Tsitsipas sein.

Ausgeschieden ist Stan Wawrinka. Der dreimalige Major-Champion musste sich dem immer stärker werdenden Tschechen Tomas Machac mit 6:7 (3), 6:4 und 2:6 geschlagen geben.

