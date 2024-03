ATP Indian Wells: Sinner macht gegen Lehecka Halbfinale-Einzug klar

Jannik Sinner hat im Viertelfinale des ATP Masters in Indian Wells gegen Jiri Lehecka 6:3, 6:3 gewonnen und steht damit im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 20:36 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte im Viertelfinale Jiri Lehecka zu bezwingen.

Letztlich ohne in größere Bedrängnis zu geraten siegte Jannik Sinner in zwei Sätzen gegen Jiri Lehecka. Der Tscheche gab bereits im ersten Satz gleich doppelt seinen Aufschlag an den Südtiroler ab, der bei eigenem nur einen Breakball zuließ, diesen jedoch abwehren konnte.

Auch im zweiten Durchgang setzte sich dasselbe Spiel fort und auch der Verlauf war nahezu ähnlich. Beim Stand von 2:1 holte sich der Weltranglistendritte das Aufschlagspiel des jungen Tschechen. Ein Vorsprung, der ausreichen sollte, um das Match erfolgreich zu beenden. Doch beim Stand von 2:5 wackelte der 32. des ATP Rankings erneut, konnte jedoch zwei Matchbälle erfolgreich abwehren und letztlich sein drittes Spiel im zweiten Satz sichern.

Jannik Sinner möglicher Zverev-Gegner

Doch der Favorit zeigte sich davon unbeeindruckt. Nach einer Spielzeit von 1:27 Stunde verwandelte Jannik Sinner den vierten Matchball zum Sieg und macht damit den Halbfinaleinzug in Indian Wells perfekt. Jannik Sinner hat damit auch sein 16. Match im Jahr 2024 auf der Tour siegreich gestalten können.

Gegner des Australian-Open-Siegers wird der Sieger des Duells zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. das Match gibt es ab 23 Uhr im unserem Liveticker.

