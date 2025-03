ATP Indian Wells: Tiafoe klanglos raus, Rune und Fils auf Erfolgskurs

Holger Rune und Arthur Fils haben es in die vierte Runde des ATP-Tour-1000-Turniers in Indian Wells geschafft. Frances Tiefoe musste sich dem Qualifikanten Yosuke Watanuki geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 08:00 Uhr

Frances Tiafoe muss seine Koffer verfrüht packen. Dabei ging der US-Amerikaner ganz entspannt ins Sechzehntelfinale gegen den 349. der Welt hinein und machte Scherze, dass er (erneut) seine Schläger vergessen hätte.

Drittrunden-Gegner Yosuke Watanuki, verlor keine Zeit. Der 26-jährige Japaner erspielte sich 12 Breakpunkte, von denen er allerdings nur drei nutzen konnte – aber genug, um heute gegen die Nummer 16 der Welt zu gewinnen. Mit insgesamt 16 Assen beendete Watanuki die Partie mit 6:4 und 7:6 (6) und zeigte sich dabei als äußerst fairer Gegner und bewahrte seinen US-amerikanischen Gegner sogar vor einer Zeitstrafe.

Runes Erfolg auf den lila Hartplätzen hält weiter an. Die dänische Nummer eins musste sich noch vor zwei Wochen verletzungsbedingt vom ATP-500-Event in Mexiko zurückziehen, in Kalifornien läuft hingegen alles wie erhofft. Nach einem hart umkämpften Drei-Satz-Sieg gegen Ugo Humbert steht Rune im Achtelfinale des Masters und konnte gleichzeitig seine Siegesbilanz gegen den Franzosen auf 4:0 ausbauen. Morgen trifft der 21-jährige Däne auf einen in Bestform auftretenden Tsitsipas.

Ebenfalls in drei Sätzen, aber deutlich knapper, beendete Arthur Fils seine Drittrundenpartie. Der Franzose besiegte Lorenzo Musetti mit 3:6, 7:6 (4) und 6:3 und wehrte dabei einen Matchball ab. Nach einem Sechzehntelfinale auf höchstem Niveau trifft der Hamburg-Open-Champion in der vierten Runde auf Ruud-Bezwinger Marcos Giron.

