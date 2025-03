ATP Masters Indian Wells: Hat Frances Tiafoe seine Schläger diesmal dabei?

Frances Tiafoe hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells für ein Kuriosum gesorgt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 07:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Frances Tiafoe gewann in Runde zwei gegen Damir Dzumhur

Ohne Schläger kein Match. Allzu kompliziert ist die Gleichung eigentlich nicht. Vor allem, wenn man wie Frances Tiafoe bereits einige Jahre auf der Tour unterwegs ist. Und doch sorgte der 27-Jährige vor seiner Zweitrundenpartie in Indian Wells gegen Damir Dzumhur für ein eigentlich unglaubliches Kuriosum.

Denn Tiafoe vergaß tatsächlich, die Schläger in seine Tasche einzupacken. Also musste der US-Amerikaner seinem Kontrahenten - peinlich berührt - erklären, dass er diese in der Umkleide liegen gelassen hatte. Abhilfe schuf letztlich übrigens sein Coach David Witt, der Tiafoe die Schläger via Stuhlschiedsrichterin Aurelie Tourte auf den Platz brachte.

Tiafoe sucht nach seiner Form

Aus der Ruhe ließ sich Tiafoe von diesem Fauxpas indes nicht bringen. Nach hartem Kampf - in Satz zwei hatte er sich bereits mit einem 1:5-Rückstand konfrontiert gesehen - zog der Weltranglisten-17. durch einen 7:6 (4) und 7:6 (7)-Erfolg in die dritte Runde ein.

Dort bekommt es Tiafoe, der bislang auf eine enttäuschende Saison zurückblickt, am Sonntag mit dem Japaner Yosuke Watanuki zu tun. Die Augen vieler Zuschauer werden allenfalls bereits einige Minuten vor Matchbeginn auf den US-Amerikaner gerichtet sein.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells