ATP Indian Wells: Zverev und Golubev kämpfen gegen US-Boys ums Doppelfinale

Alexander Zverev und sein kasachischer Kollege Andrey Golubev bekommen es beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells mit den US-Spielern John Isner und Jack Sock zu tun.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 20:56 Uhr

© Getty Images Andrey Golubev und Alexander Zverev bekommen es im Halbfinale von Indian Wells mit den US-Spielern John Isner und Jack Sock zu tun

Um es mit ehrlichen Worten zu sagen: Alexander Zverev hat sich beim ATP-Hartplatz-Masters-Turnier in Indian Wells im Einzel nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die deutsche Nummer eins musste nach einem Freilos in der ersten Runde gleich sein erstes Match gegen Tommy Paul (USA) 2:6, 4:6, 6:7 (2) verloren geben. 2022 ist bislang so garnicht die Saison des 24-Jährigen Hamburgers: Einer enttäuschenden Achtelfinal-Niederlage bei den Australian Open gegen Denis Shapovalov folgte ein verlorenes Endspiel beim ATP-250-Event in Montpellier (4:6, 3:6 gegen Alexander Bublik aus Kasachstan).

Der Ausraster und die darauffolgende Disqualifikation in Acapulco waren das bisherige Negativ-Highlight der aktuellen Saison. Wähnte man Zverev nach den zwei Siegen beim Davis-Cup-Qualifikationsduell gegen Brasilien im Aufwind, brachte das Combined-Event in der kalifornischen Wüste die oben erwähnte Ernüchterung. Im Doppelwettbewerb gelingt der deutschen Nummer hingegen eine zumindest teilweise Rehabilitation, denn da steht der Weltranglisten-Dritte mit seinem Partner Andrey Golubev (Kasachstan) bereits im Semifinale.

Erstes Doppelfinale ohne Bruder Mischa?

Dort bekommen es die beiden allerdings mit den Lokalmatadoren John Isner und Jack Sock zu tun, die in der ersten Runde gleich die erstgesetzten Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic aus dem Turnier nahmen. Auch die Australian-Open-Sieger Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios hatten keine große Freude mit dem US-amerikanischen Duo und verloren in zwei Sätzen.

Zverev/Golubev hatten im bisherigen Turnierverlauf die nominell etwas schwächeren Teams als Kontrahenten - in chronoligischer Reihenfolge waren dies: Daniel Evans / Karen Khachanov, Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer und Talylor Fritz / Tommy Paul. Ein Erfolg würde Zverev sein achtes Doppelfinale auf der ATP-Tour bescheren - sein erstes bei einem Masters-Event und auch sein erstes ohne Bruder Mischa als Partner.

Hier das Doppel-Tableau aus Indian Wells.